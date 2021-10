"Ngã ngửa” thú chơi kim cương bạc tỷ của đại gia Việt

Nữ đại gia bí ẩn sang Mỹ đặt Johnny Đặng làm nhẫn kim cương 3 tỷ

Vừa qua, trong một video được chia sẻ trên kênh YouTube của mình, tỷ phú kim cương Johnny Đặng đã tiết lộ mình đang làm một viên kim cương cực hiếm cho một nữ đại gia Việt đang đi du lịch ở Mỹ.

Theo bật mí của Johnny Đặng nữ đại gia bí ẩn này đã đặt làm một viên kim cương 4 carat thuộc hàng VVS1 (Very Very Slightly Included). Viên kim cương này đặc biệt ở chỗ nước rất trắng, không có bọt than...

Một đại gia Việt sang Mỹ đặt viên kim cương 3 tỷ đồng. Ảnh: YouTube

Viên này chỉ 4 cara nhưng tổng giá trị tiền của nó phải bằng 10 cara, giá retail là 192.000 USD nhưng Johnny chỉ bán 130.000 USD (gần 3 tỷ đồng) cho vị khách này.

Ngay sau bật mí của "ông hoàng kim cương", cộng đồng mạng không khỏi tò mò về danh tính của nữ đại gia Việt bí ẩn.

Đại gia Phương Hằng và thú chơi kim cương "đong bằng kilogam"

Nữ đại gia Phương Hằng được biết đến là một tay chơi kim cương thứ thiệt khi liên tục khoe những hột xoàn, kim cương to đùng khiến ai nấy đều không khỏi trầm trồ.

Bà chủ Đại Nam cho biết sưu tầm kim cương nhiều năm nay và đong theo kí khoảng 20-30 viên. 50 tuổi, bà rất tự hào vì mình thuộc đẳng cấp quốc tế và thỏa mãn đam mê. Các hãng bán kim cương lớn nhất thế giới đều biết đến bà là người Việt Nam.

Đại gia Phương Hằng khoe kim cương to như hột mít. Ảnh: FBNV

Nữ đại gia cũng khẳng định: "Tôi chắc chắn về độ chơi kim cương sát thương không ai chơi lại tôi, tôi chơi những món hiếm có, không thể tưởng tượng được, có tiền cũng chưa chắc mua được".

Mỗi lần xuất hiện, bà Phương Hằng đều "khoác" lên người vòng tay, vòng cổ, nhẫn kim cương to đùng khiến người xem "loá mắt" về độ chói và độ khủng của chúng.

Lý Nhã Kỳ và sở thích đếm hột xoàn cho đỡ buồn

Nhắc đến " tay chơi" kim cương của showbiz Việt không thể không nhắc đến Lý Nhã Kỳ. Người đẹp không chỉ chi bội tiền xây biệt thự, biệt phủ mà còn chi không ít tiền cho kim cương.

Lý Nhã Kỳ là tay chơi kim cương. Ảnh: Internet

Trong một chương trình truyền hình, Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô mua viên kim cương đầu tiên năm 22 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá trẻ. Lần khác, cô hài hước nói: "Mỗi đêm buồn lấy hột xoàn ra đếm, đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn".

Lý Nhã Kỳ sở hữu bộ trang sức kim cương có giá tới 10 tỷ đồng được làm từ kim cương vàng, hồng, trắng đính kết tỉ mỉ, cầu kỳ, chế tác tại Ý.

Lệ Quyên với biệt danh "yêu nữ kim cương"

Lệ Quyên nổi tiếng với biệt danh "yêu nữ kim cương" khi liên tục khoe những chiếc nhẫn đính kim cương còn to hơn nhẫn qua các ức ảnh selfie trên mạng xã hội.

Lệ Quyên có biệt danh "yêu nữ kim cương". Ảnh: FBNV

Giá trị của những món đồ này phải lên đến hàng tỷ đồng. Khi bị cư dân mạng nói rằng "nghiện khoe kim cương", Lệ Quyên thẳng thắn nói, đưa tay lên selfie đơn thuần là thói quen, chẳng lẽ khi chụp hình cô phải nhớ để tháo chiếc nhẫn.