Bắt giam, khởi tố 2 cựu lãnh đạo Công ty Tân Thuận dính sai phạm 32ha đất Phước Kiển

Ngày 6/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Công Thiện - nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).

Cả 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận bị bắt để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khởi tố 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận vì liên quan đến sai phạm 32 hecta đất.

Trước đó, tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, bí thư chi bộ, tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty Tân Thuận. Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên hội đồng thành viên và tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Thiện.

Ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành công việc tại Công ty Tân Thuận dẫn đến những vi phạm khi thực hiện dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng kiến nghị Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, yêu cầu Thanh tra TP làm rõ có hay không hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật và của Thành ủy của ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm bảo ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.