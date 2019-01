Bất động sản khu vực trung tâm: Đắt xắt ra miếng!

Cung không đáp ứng được cầu

Trên thực tế, tại khu vực nội đô như quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, các dự án quy mô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là các dự án có phân khúc nhà thấp tầng. Cho nên, mặc dù giá trung bình ở mức rất cao nhưng các dự án tại khu vực nội đô luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Theo đánh giá của các chuyên gia cũng như đơn vị phân phối bất động sản, đây vẫn là kênh tính thanh khoản luôn ở mức rất cao.

Đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi những người thành đạt, giàu có luôn chú trọng đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, với những người luôn bận rộn thì vị trí là tiêu chí vô cùng quan trọng bởi ở gần trung tâm sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian do không bị kẹt xe, thuận tiện trong việc đưa đón con cái, mua sắm, giải trí và gần các khu dịch vụ công như: giáo dục, y tế, vui chơi…

The Terra – Hào Nam được nhận định là một dự án đáng chú ý tại khu vực nội đô.

Tuy nhiên, một nghịch lý của thị trường BĐS nội đô là dù “cầu” cao nhưng “cung” lại luôn ở tình trạng khan hiếm. Các chuyên gia cho biết điều này xuất phát từ việc quỹ đất ở tại khu lõi của thành phố ngày càng thu hẹp. Trong khi, việc tạo quỹ đất mới ở đây không hề dễ dàng vì chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng quá cao nên ít chủ đầu tư có tiềm lực và dám mạo hiểm chạy đua trong phân khúc nhà thấp tầng khu vực trung tâm.

Cùng quan điểm trên, ông Đoàn Châu Phong, Phó tổng giám đốc Văn Phú - Invest cho rằng tại Hà Nội, nhà đất khu vực trung tâm từ trước tới nay luôn được xem là một trong những điểm nóng. Do nguồn cung mới rất hạn chế trong khi nhu cầu luôn ở mức cao, nên các dự án khu vực trung tâm mà nhất là dự án nhà thấp tầng càng trở nên đắt giá, đặc biệt là những dự án chất lượng, có vị trí đẹp và có mức giá phù hợp.

“Con gà đẻ trứng vàng”

Với những lý do trên, The Terra – Hào Nam ngay khi ra mắt đã gây được tiếng vang trên thị trường. Dự án tọa lạc tại 83 Phố Hào Nam, giữa trung tâm 3 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa (Hà Nội), ngay cạnh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, gần Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Vicas Art Studio, nơi thường diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn. The Terra - Hào Nam có được các tiện ích cận kề mang màu sắc nghệ thuật, kiến tạo môi trường sống ngập tràn cảm hứng cho chủ nhân và được giới tinh hoa ưa chuộng.

Hiện tại, những căn shophouse tại mặt đường Hào Nam đã được bàn giao cho khách hàng.

Dự án chỉ cách Hồ Gươm 3,5 km, Công viên Thống nhất 3 km, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 1,5 km và Hồ Tây 3,2 km. Ngoài ra, với lợi thế nằm ngay các trục giao thông huyết mạch như đường Hào Nam, đường Hoàng Cầu, đường Giảng Võ, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và ga Metro tuyến Lê Duẩn - Nhổn sắp khởi công... The Terra - Hào Nam có lợi thế lớn về giao thông thương mại và được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm hơn nữa của giới đầu tư.

Theo các chuyên gia, để mua một căn nhà ở nội đô lại không phải là điều dễ dàng, bởi mỗi m2 đất ở trung tâm thành phố luôn ở mức giá rất cao, có khi lên tới vài trăm triệu, song vẫn có nhiều khách hàng sẵn sàng sở hữu một căn nhà. Giải thích điều này, nhiều khách hàng tiết lộ, việc có “nhà trong phố” không chỉ bởi sự thuận tiện về vị trí mà còn định vị được đẳng cấp của người sở hữu, đặc biệt là ở giá trị gia tăng bền vững, tính thanh khoản cao, cơ hội sinh lời lớn của nó.

Vì vậy, trước tình trạng quỹ đất tại các quận trung tâm ngày càng hạn hẹp, giá đất có xu hướng tăng lên theo thời gian thì những dự án shophouse như The Terra – Hào Nam càng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Nằm ở tuyến phố sầm uất giữa trung tâm, nơi đây sẽ là thị trường tiềm năng để kinh doanh dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khoẻ, phòng khám, hiệu thuốc, ngân hàng, siêu thị tiện ích, đặt trụ sở công ty…

Cùng công năng sử dụng linh hoạt, chủ sở hữu shophouse The Terra – Hào Nam nếu không có nhu cầu ở hoặc trực tiếp kinh doanh thì hoàn toàn có thể cho thuê, giúp sinh lời và làm gia tăng giá trị căn nhà.

Ngoài ra, theo số liệu từ Savills Việt Nam, Hà Nội đang dẫn đầu về lợi suất cho thuê bất động sản với mức lợi suất cho thuê đạt 7,4%, cao hơn cả một số thành phố lớn khác tại châu Á. Trong đó, quận Đống Đa được xem là khu vực có mức giá thuê căn hộ trong top đầu thị trường và cung hiện vẫn chưa đáp ứng đủ cầu bởi cách không xa The Terra – Hào Nam là mạng lưới nhiều đại sứ quán lớn . Không chỉ là nơi có dân trí cao, an ninh an toàn, khu vực này còn đặc biệt có khối lượng lớn người nước ngoài làm việc, dẫn đến tiềm năng khai thác căn hộ cao cấp cho thuê ở mức cao.

Với mặt bằng chung các dự án bất động sản khu vực 3 quận trung tâm có thể cho thuê căn hộ với giá vô cùng hấp dẫn. Chưa kể với mức đầu tư lớn trong cả thiết kế và chất lượng thì chắc chắn giá trị cho thuê tại căn hộ The Terra – Hào Nam sẽ có thể cao hơn nhiều mức giá trung bình hiện tại.

Với những nhà đầu tư thông thái, chắc chắn sẽ luôn lựa chọn cho mình những phương án tối ưu nhất và bài toán kinh tế khi đầu tư vào The Terra – Hào Nam chính là đáp án mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm.