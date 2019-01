The Terra – Hào Nam và triết lý về kiến trúc của sự vững bền

(Kiến Thức) -Với triết lý chú trọng đến cảm xúc, gắn kết với thiên nhiên, kết nối cùng cộng đồng, The Terra – Hào Nam là một trong những dự án nổi bật được xây dựng và phát triển theo chuẩn mực của “kiến trúc bền vững”.

Sự đột phá của chủ đầu tư

Những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người mua nhà về không gian sinh hoạt tiện nghi, khoẻ mạnh, xu hướng mới trong kiến trúc của các dự án bất động sản (BĐS) ngày nay thường đề cao tính thông minh, tối ưu hóa không gian, gắn kết với thiên nhiên, kết nối cộng đồng.

Chia sẻ về điều này, đại diện Văn Phú - Invest cho biết, một dự án BĐS tốt không chỉ là một công trình nhà ở chất lượng mà còn là công trình bền vững. Điều này được thể hiện từ kiến trúc không gian bên ngoài dự án đến thiết kế bên trong từng căn hộ, hướng đến giá trị thẩm mĩ và công năng sử dụng.

“Cũng với phương châm này, chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để kiến tạo các dự án mang thương hiệu The Terra của mình trở thành một không gian sống lý tưởng, một môi trường sống bền vững cho mỗi cư dân”, đại diện Văn Phú – Invest cho hay.

The Terra – Hào Nam là một trong những dự án tâm huyết của Văn Phú – Invest.

Với phương châm luôn tận tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng công trình và tạo nên một cộng đồng văn minh, trù phú, The Terra được định vị là một hình mẫu sang trọng, hiện đại và thân thiện với các tiêu chí bao gồm sản phẩm nhà ở chất lượng cao, tiện ích đầy đủ, giao thông thuận tiện, môi trường sống trong lành, cộng đồng cư dân văn minh và an ninh đảm bảo. Tất cả đều mang lại cảm giác thoải mái, tiện nghi cho gia chủ.

Sở hữu những đặc điểm chung về thiết kế của dòng sản phẩm The Terra, The Terra – Hào Nam được thiết kế hiện đại, hệ thống tiện ích nội khu hoàn hảo, không gian chung thoáng đãng…

Thiết kế đầy cảm xúc

Với ý tưởng về một chốn “Bình yên Phố”, The Terra - Hào Nam là dự án mang nhiều nét độc đáo, khác biệt, đó là sôi động nhưng không kém phần riêng tư, sang trọng. Mặc dù nằm ngay con phố trung tâm của quận Đống Đa, xung quanh là các tuyến phố sầm uất như Cát Linh, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học… nhưng The Terra - Hào Nam lại được thiết kế với phong cách sống thanh bình, tách biệt hằn với cuộc sống đô thị ồn ào giữa lòng thành phố.

Các căn hộ The Terra – Hào Nam đều có tầm nhìn rộng thoáng, lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên.

Một ưu điểm nổi bật của The Terra – Hào Nam là cấu trúc căn hộ được tính toán và thiết kế hài hoà nhằm tận dụng chuyển động đối lưu của không khí giúp mỗi phòng ngủ được thông thoáng. Các căn hộ The Terra – Hào Nam đều có tầm nhìn rộng thoáng, lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên. Cư dân chỉ cần kéo rèm là có thể đón ánh bình mình hay tận hưởng không khí trong lành mà không phải dự án nào trong khu vực nội đô cũng có được.

Điểm khác biệt lớn của khu cao tầng The Terra – Hào Nam là số lượng căn hộ trên 1 tầng chỉ 6 - 8 căn, đáp ứng về chỗ ở cho 72 hộ dân. Mật độ này được đánh giá là cực kỳ thấp, khó có thể thể tìm thấy ở bất kỳ dự án nào tại Hà Nội. Không chỉ có vậy, với số lượng 3 thang máy dành cho khu căn hộ, mật độ ở The Terra – Hào Nam là 24 căn hộ/thang. Con số này được đánh giá là khá tốt so với nhiều chung cư, giúp cư dân thuận lợi trong việc di chuyển.

Ngoài ra, dự án có tới 3 tầng hầm, đảm bảo cho mỗi gia đình đều có một chỗ để xe ô tô. Giữa tình trạng thiếu chỗ để xe ô tô, nhất là ở khu vực trung tâm như hiện nay, đây có thể xem là một điểm cộng về mặt thiết kế của dự án.

Không chỉ có vậy, chủ đầu tư còn dành nhiều diện tích để phát triển tiện ích công cộng và không gian chung, để kết nối và gắn kết cộng đồng. Khu vui chơi trẻ em là nơi trẻ nhỏ được thỏa sức vận động và khám phá thế giới. Khu thương mại, giải trí, nhà hàng, cafe… là nơi cư dân thụ hưởng những giá trị cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngay tại nội khu dự án.

Điểm nhấn khác của dự án là dãy nhà phố gồm 9 căn shophouse có mặt tiền rộng tới hơn 7m ngay tại mặt phố Hào Nam được thiết kế linh hoạt, đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho căn nhà, phù hợp với từng công năng sử dụng. Trong khi đó, khu liền kề và biệt thự cũng được thiết kế nổi bật với gara ô tô và cổng vào rộng rãi. Tất cả các căn đều được thiết kế hố chờ thang máy riêng cho gia chủ.

Hài lòng với sự lựa chọn của mình, chị Phương Thảo, chủ nhân một căn shophouse cho biết: “Mới đây, gia đình tôi đã được nhận bàn giao shophouse. Tận mắt thấy căn nhà mà gia đình tôi chọn mua, chúng tôi thấy hoàn toàn yên tâm về sự chuẩn chỉ đến từng chi tiết của chủ đầu tư, từ thiết kế rất hợp lý, hiện đại, thông thoáng đến sự cẩn thận trong từng đường phào chỉ, sơn bả...”

Với sự hiện đại, đẳng cấp của kiến trúc, sự thông minh trong thiết kế, sự tinh tế vượt trội của tiện ích, The Terra – Hào Nam không chỉ là dự án thể hiện sự tận tâm của Văn Phú – Invest với các dòng sản phẩm mang thương hiệu The Terra nói chung mà còn hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ cộng đồng doanh nhân trí thức, cư dân chuẩn mực, văn minh.