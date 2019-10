Bảo hiểm Lian của “cá mập” Shark Liên làm ăn thế nào?

Dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm đến thông tin Tập đoàn AquaOne do bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, khánh thành nhà máy nước mặt sông Đuống.



Đáng chú ý, Shark Liên bên cạnh việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AquaOne, bà còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước Xuân Mai - Hòa Bình, Chủ tịch Quỹ Môi trường xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), và đặc biệt là nhà sáng lập ứng dụng Bảo hiểm Lian.

Điều mà dư luận cũng đang tò mò là không biết bảo hiểm Lian của Shark Liên làm ăn thế nào?.

Shark Liên, nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi sáng lập ra ứng dụng bảo hiểm Lian, Shark Liên từng lập nhiều Công ty, hoạt động các lĩnh vực khác nhau.

Cụ thể, năm 2005, bà Kim Liên sáng lập ra Công ty bảo hiểm AAA. Năm 2009, Bảo hiểm AAA dưới sự chèo lái của bà Kim Liên đạt doanh thu 320 tỷ đồng và được bình chọn là một trong 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2010, bà Liên tiếp tục chèo lái con thuyền AAA cán đích với doanh thu 365 tỷ đồng, năm 2011 là 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên năm 2013, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, bà Đỗ Thị Kim Liên bất ngờ tuyên bố chính thức rút toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp bảo hiểm AAA dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn Insurance Australian Group (IAG) của Australia.

Cuối năm 2013, bà Liên lập Công ty AAA Plus chuyên tư vấn tài chính, M&A, quản lý tài sản và môi giới kinh doanh, đầu tư.

Song đến cuối tháng 10/2018, nhà sáng lập thương hiệu bảo hiểm AAA bất ngờ "tái xuất" thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bằng ứng dụng bán bảo hiểm Lian - Bảo hiểm 24/7. Tại đây, bà Liên đóng vai trò là cố vấn đặc biệt của Bảo hiểm Viễn Đông.

Bà Liên gọi tên sản phẩm Lian là “ứng dụng bảo hiểm 4.0”. Bởi này dụng này được thiết kế tương thích trên nền tảng hệ điều hành Android và IOS. Người sử dụng dễ dàng tải về, cài đặt và sử dụng ứng dụng có sẵn trên Google Play và App Store… và kết nối với cổng thanh toán Napas.

Lian được giới thiệu với 9 sản phẩm bảo hiểm , gồm: Bảo hiểm trọn gói hộ gia đình; bảo hiểm chăm sóc phái đẹp; bảo hiểm an tâm nghệ sĩ; bảo hiểm an tâm giáo viên; bảo hiểm cháy nổ nhà, chung cư; bảo hiểm du lịch trong nước; bảo hiểm tai nạn cá nhân; bảo hiểm tổn thất toàn bộ mô tô, xe máy; bảo hiểm an tâm lái xe.

Trong lần trở lại với thị trường bảo hiểm, bà Liên tung chiêu thiệt hại dưới 50% thì bồi thường 50%, trên 50% thì chi trả 100%. Bà Liên cam kết "trả bồi thường trong 30 giây" kể từ khi nhận đủ hồ sơ và tất cả chỉ cần thực hiện qua ứng dụng.

Từ hướng trải nghiệm mới này, bà Liên tin rằng trong tương lai trung hạn, khi quay trở lại với lĩnh vực bảo hiểm chắc chắn bà sẽ thiết kế được nhiều sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp và đáp ứng sát nhất với nhu cầu của thị trường với kỳ vọng của các doanh nghiệp và người dân Việt Nam khi mà nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam hồi phục.

Nói với báo giới, bà Liên cho biết: “Tôi luôn mong muốn đưa đến cho cộng đồng Việt Nam và cho thế hệ sau những sản phẩm mang tính an sinh xã hội và đồng thời, cũng mang lại những cơ hội làm việc và phát triển mới cho mọi người. Với tôi, xây dựng cộng đồng trở nên tốt đẹp luôn là mục tiêu và cũng là mong muốn của tôi từ khi lập nghiệp cho đến nay. Ứng dụng Lian ra đời cũng không nằm ngoài mục đích đó".

Đến cuối tháng 12/2018, ông Bùi Tuấn Vũ, Giám đốc kinh doanh dự án Lian cho biết, sau hơn một tháng ra mắt, ứng dụng ghi nhận gần 230.000 người dùng và hơn 15.000 hợp đồng bảo hiểm được bán. Trong đó, một trường hợp bảo hiểm bồi thường nhanh chỉ mất 30 giây qua ứng dụng.

Tuy vậy, trong năm 2019, các thông tin về ứng dụng bảo hiểm Lian của Shark Liên rất ít được báo giới nhắc đến. Tuy hoạt động rất năng nổ và sôi nổi trên thương trường nhưng Shark Liên lại rất kín tiếng