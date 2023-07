Bắc Ninh: 3 dự án huyện Gia Bình bị kiến nghị thu hồi gần 700 triệu

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo số 28/TB-TTr.NV3, ngày 17/7/2023, Kết luận Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Gia Bình.



Ba dự án thanh tra gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình; dự án Trường mầm non xã Đại Lai; dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc.

Thông báo Kết luận số 28 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, cả 3 dự án nêu trên, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình được UBND huyện Gia Bình giao làm chủ đầu tư. Trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với các công trình được giao làm chủ đầu tư.

Cả 3 dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư dự kiến là 111 tỷ 527 triệu đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2019. Đến thời điểm thanh tra, cả 3 dự án đã bàn giao, đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Tổng giá trị quyết toán được duyệt 93 tỷ 440 triệu đồng.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số sai sót trong việc thực hiện các dự án.

Cụ thể, đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh phát hiện, việc bàn giao mặt bằng còn chậm dẫn tới công trình phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, kéo dài thời gian thi công; chủ đầu tư thực hiện phê duyệt nhiệm vụ khảo sát với địa hình cấp III là không phù hợp với địa hình khu vực;

Chủ đầu tư đã thực hiện thủ tục trình tự lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn chưa có bước đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng theo quy định của Điều 8, Luật Đấu thầu 2013...

Tại dự án dự án đầu tư xây dựng đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình, chủ đầu tư không thi công khe lún tường chắn theo thiết kế; thi công không đúng móng cọc tiêu, cấp phối đá dăm lề đường...

Tại công trình Trường mầm non xã Đại Lai, sản xuất, lắp đặt, cốt thép cọc, ĐK 6mm tính toán khối lượng không đúng; nối thép bằng mối nối buộc chênh lệch so với mối nối bằng mối nối hàn tính giảm khối lượng que hàn và ca máy hàn tính toán khối lượng không đúng…; còn có thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ nghiệm thu cửa nhựa lõi thép không đúng với hợp đồng.

Tất cả 3 dự án cũng đều xuất hiện tình trạng một số khối lượng thi công được tính toán không chính xác, làm tăng chi phí công trình.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình nghiệm thu, thanh toán sai một số khối lượng, làm tăng chi phí công trình với giá trị hơn 96 triệu đồng; dự án Trường mầm non xã Đại Lai, tăng chi phí công trình với giá trị 230 triệu đồng; công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc tăng chi phí hơn 135 triệu đồng.

Mặt khác, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tính toán, nghiệm thu sai một số khối lượng thi công, làm tăng chi phí công trình với giá trị hơn 204 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, các sai sót trên đã làm tăng chi phí 3 dự án, với tổng giá trị tăng là 692.396 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Bình xác định rõ trách nhiệm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân tại Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

Xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung khiếm khuyết đã nêu đối với 3 dự án.

Đối với công trình Trường mầm non xã Đại Lai , liên danh Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia - Công ty Hương Liễu (TNHH- đơn vị thi công) chịu trách nhiệm về các hạng mục phụ trợ - phần xây dựng: nghiệm thu chiều dài rãnh thoát nước không đúng, đoàn thanh tra xác định giảm 5,52m so với quyết toán. Đồng thời, nghiệm thu cửa nhựa lõi thép không đúng nhãn hiệu so với nhãn hiệu ghi trên hợp đồng đã ký nhưng không có hồ sơ điều chỉnh nhãn hiệu, không thương thảo lại giá trị.

Với công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Kênh Bắc, Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh- Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình (liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 1) chịu trách nhiệm về việc thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai số tiền 73 triệu đồng. Không gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng khi chưa thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Long - Công ty Hương Liễu (TNHH - liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 2) chịu trách nhiệm đối với các nội dung thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai số tiền 131 tiệu đồng.

Tại công trình đường vào khu xử lý chất thải rắn huyện Gia Bình, Công ty TNHH TV và XD Đại học Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trong việc lập dự toán hạng mục xây kè các đơn vị áp dụng mã hiệu định mức xây mặt mái kè, xây tường kè không tách phần móng kè, thực tế có khối lượng xây móng kè do vậy chênh lệch tiền nhân công giảm 55 triệu đồng. Liên danh Công ty TNHH TM và DVSX Thiên Phúc Sinh - Công ty Hương Liễu (TNHH - nhà thầu thi công gói thầu số 4) và Công ty TNHH Vạn Bình (nhà thầu thi công gói thầu số 5) chịu trách nhiệm đối với các nội dung thi công không đúng bản vẽ thi công, tính toán nghiệm thu không đúng dẫn tới giá trị quyết toán sai...

Về trách nhiệm cá nhân, Cơ quan thanh tra xác định: “Để xảy ra khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm cá nhân thuộc về giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình thời điểm 2016 - 2021, các Phó giám đốc và các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát công trình”.

Về biện pháp xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi số tiền hơn 692 triệu đồng đối với cả 3 dự án. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Bình xác định rõ trách nhiệm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân tại Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình để xảy ra các khuyết điểm đã nêu. Kết quả báo cáo Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2023.