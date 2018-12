BAC A BANK - doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2018

BAC A BANK vinh dự là 1 trong 10 đơn vị được nhận bằng khen của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Qua nhiều vòng khảo sát, sơ khảo, đánh giá, hiệp y BAC A BANK đã được lựa chọn vào vòng trong với 60 doanh nghiệp tiểu biểu nằm trong bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động 2018. Với những ưu điểm vượt trội, BAC A BANK được Ban Tổ chức đưa vào danh sách 30 doanh nghiệp được nhận bằng khen, đặc biệt hơn BAC A BANK là Top 10 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Bộ Lao động.

Tham dự Lễ vinh danh, Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK chia sẻ: "Với tôn chỉ hoạt động "Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp", BAC A BANK luôn lấy người lao động làm trung tâm, dành nhiều chính sách phúc lợi tốt cho người lao động và gia đình, người lao động được hưởng nhiều chế độ phúc lợi hơn so với quy định của pháp luật. Ban Lãnh đạo Ngân hàng luôn định hướng tập trung tối đa những điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc dành cho người lao động, đãi ngộ về lương thưởng, bên cạnh đó còn chú trọng đào tạo chiều sâu cho nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững trong hội nhập.".

Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng khen của Bộ Lao động và Tổng LĐLĐVN

Cũng trong buổi lễ vinh danh, BAC A BANK đã trở thành thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp vì người lao động. Với chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ cao, nhiều chế độ tại BAC A BANK không chỉ được xây dựng đúng Luật mà mỗi nội dung có lợi hơn cho người lao động như:Tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng/con qua đời được nghỉ 04 ngày hưởng nguyên lương; Anh/Chị/Em ruột qua đời nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương; bản thân người lao động không may qua đời được hưởng trợ cấp cứ 1 năm thâm niên sẽ tương đương được nhận 01 tháng lương và nếu mất do tai nạn lao động khi đang làm nhiệm vụ sẽ được trợ cấp thêm 50 triệu đồng và 1 năm thâm niên được nhận 01 tháng lương; Người lao động nghỉ ốm được nghỉ 07 ngày hưởng nguyên lương; Người lao động tự nguyện xin đi làm sớm hơn so với quy định của luật sẽ được hưởng 150% lương; Người lao động chăm con ốm dưới 07 tuổi nghỉ hưởng nguyên lương 07 ngày/năm. Người lao động luôn đánh giá cao về môi trường làm việc năng động vfa thân thiện tại BAC A BANK. Ngoài ra, Ngân hàng rất chú trọng yếu tố con người, tập trung cho công tác quản trị nâng cao nguồn nhân lực để phục vụ tốt hoạt động nghiệp vụ, đưa ngân hàng ngày một phát triển.