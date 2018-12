TP HCM lọt top thành phố xây nhiều cao ốc mới nhất 2018

Theo dữ liệu công bố mới đây của Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống Đô thị (CTBUH), trong năm 2018, Trung Quốc xây nhiều cao ốc nhất trên thế giới và cũng nhiều nhất trong lịch sử nước này. Ảnh: CNN. Trong đó, thành phố Thâm Quyến dẫn đầu danh sách thành phố có nhiều nhà cao tầng mới nhất 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Thâm Quyến sở hữu danh hiệu này. Ảnh: Dezeen. Tổng cộng 14 cao ốc được xây tại thành phố Thâm Quyến trong năm nay. Ảnh: The Architect. Vị trí thứ 2 thuộc về thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) nổi tiếng với hàng loạt kỷ lục thế giới. Ảnh: Arabian Business. Tiếp theo là Bắc Kinh (Trung Quốc). Thành phố này là nơi có tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng trong năm 2018 - Citic Tower. Ảnh: Youtube. New York (Mỹ) tiếp tục góp mặt trong danh sách này với những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng. Ảnh: Timeout. Năm 2018, thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) cũng xây mới nhiều cao ốc. Ảnh: The Skyscraper Center. Các thành phố châu Á thống trị các vị trí còn lại trong danh sách có tên TP HCM của Việt Nam. Cuối tháng 7/2018, tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81 (cạnh cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Kinhtedothi. Thành phố Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) với các công trình cao trên 400m đã hoàn thành trong 12 tháng qua. Ảnh: The Skyscraper Center. Ở những nơi khác, thủ đô Buenos Aires (Argentina) và thủ đô Bogota (Colombia) cũng hoàn thành những tòa tháp lớn nhất của họ. Ảnh: Overseas. San Francisco và Miami cũng hoàn thành các tòa nhà chọc trời cao nhất từ trước đến nay: Tháp Salesforce cao 326 mét và Tháp Panorama cao 252 mét. Ảnh: Curbed SF. Video: Cận cảnh tòa nhà cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

