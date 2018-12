Sự trùng hợp bất ngờ giữa hai ông bầu dốc tiền cho bóng đá Việt

Sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội nâng chiếc cup vô địch tại AFF Cup 2018. Trong niềm vỡ òa sung sướng, người hâm mộ không quên nhắc đến công lao vô cùng to lớn của của bầu Đức.

Ông chính là người đích thân sang Hàn Quốc thương thảo và đưa HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai còn bỏ ra gần 800 triệu/tháng để chi trả 100% lương cho thầy Park mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tổng cộng, trong 2 năm ký hợp đồng, bầu Đức chi 19,2 tỷ đồng trả lương cho HLV Park Hang Seo.

Bầu Đức là người đưa HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Inernet.

Trước câu hỏi cho rằng không có bầu Đức thì không có tuyển Việt Nam thành công như hiện tại với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bầu Đức chỉ xem mình như người đưa đò: "Làm được gì cho bóng đá nước nhà, tôi không bao giờ từ chối".

Không chỉ có vậy, năm 2007, ông Đoàn Nguyên Đức xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG trên khu đất 5 ha. Trong 10 năm, đại gia phố núi đã chi hàng trăm tỷ đồng để phát triển các tài năng bóng đá trẻ.

Trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người ta thấy bầu Thắng và bầu Đức cùng khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, vỡ oà hạnh phúc. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động. Bởi lẽ có một sự trùng hợp thú vị ít ai biết giữa bầu Đức và bầu Thắng.

Bầu Đức và bầu Thắng cùng nhau ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Thethaovanhoa.

Cách đây 10 năm, cũng chính bầu Thắng (doanh nhân Võ Quốc Thắng) đã mời ông Henrique Calisto làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, khi đó đội tuyển Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2008. Giờ đây, bầu Đức đưa ông Park Hang Seo về nắm đội tuyển, và Việt Nam lại đăng quang.

Bầu Thắng là người có công đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Long An. Năm 2000, bầu Thắng đầu tư vào bóng đá Long An, đội bóng mang mô hình doanh nghiệp với tên Gạch Đồng Tâm Long An đã nhanh chóng tạo được tiếng vang.

Bầu Thắng mời ông Henrique Calisto làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.

Dưới sự "lèo lái" của bầu Thắng, ĐTLA rất thành công với 2 chức VĐQG liên tiếp vào năm 2005, 2006. Năm 2002, ông gây sốc khi chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Minh Phương từ Cảng Sài Gòn với giá 400 triệu đồng - kỷ lục đối với một cầu thủ nội bấy giờ.

Sau đó, bóng đá Long An rơi vào giai đoạn thoái trào khi hàng loạt các công thần tháo chạy. Bóng đá Long An chấm dứt cả thập kỷ là một “đế chế” ở V.League, bầu Thắng chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, dứt mối lương duyên với bóng đá Long An. Tuy nhiên, đến nay bầu Thắng cũng đã chính thức rút khỏi VPF.