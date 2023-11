Bà Vũ Thanh Huệ - tân Chủ tịch Chứng khoán LPBank sở hữu 14% vốn

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán LPBank ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 gần 25,5 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 8,9 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế là 11,3 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tới cuối 30/9/2023, danh mục tự doanh của công ty gồm 171 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) và 32,6 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). LPBS đã bán hết tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL).