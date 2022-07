Bà Rịa – Vũng Tàu: Du lịch tăng trưởng mạnh hậu COVID

Cụ thể, toàn tỉnh đón 6.978.639 lượt khách, tăng gần 177% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.549 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Du khách vui chơi tại Bãi Sau.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao là nhờ toàn ngành tập trung triển khai thực hiện các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động du lịch, đồng thời chủ động xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế và các giải pháp để phục hồi ngành du lịch. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thu hút khách đến, kéo dài thời gian lưu trú của khách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch chủ động đầu tư, làm mới sản phẩm, dịch vụ và có chiến lược kích cầu thu hút khách phù hợp.

