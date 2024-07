Bà Nguyễn Thị Như Loan và những nữ đại gia vướng vòng lao lý

CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Mới đây, bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, Q.4, TP HCM.

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Như Loan là doanh nhân “số má” phố núi. Bà Như Loan sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 (tiền thân của Quốc Cường Gia Lai).

Khởi nghiệp với nghề chế biến, cung cấp đồ gỗ như sau này bà Như Loan bén duyên với kinh doanh bất động sản. Đó là bước đi bất ngờ trong cuộc đời và bà rất yêu nghề này.

Bà Nguyễn Thị Như Loan từng là nữ đại gia đình đám phố núi. Ảnh: Cafeland

Nhờ sự thăng hạng mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản, bà Nguyễn Thị Như Loan từ chủ buôn gỗ trở thành một trong những đại gia bất động sản có tiếng với lợi nhuận kếch xù.



Năm 2011, bà Như Loan vinh dự nằm trong danh sách 100 người được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” và nhận cúp “Bông hồng vàng”. Ngoài ra, bà còn góp mặt trong 15 người giàu nhất Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Như Loan hiện sở hữu gần 102 triệu cổ phần QCG, tương đương 924,4 tỷ đồng.

Nữ đại gia Trương Mỹ Lan bị bắt

Tháng 10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt tạm giam, Trương Mỹ Lan là nữ đại gia người Việt gốc Hoa đình đám. Gia tộc của bà Trương Mỹ Lan là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam.

Trương Mỹ Lan. Ảnh: Congan

Trong quá trình điều tra và truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của bà Trương Mỹ Lan, các cổ phần tại SCB và công ty liên quan tới bà Lan như: Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, Công ty CP đầu tư Satsco Miền Bắc, Công ty CP địa ốc Đông Á... 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến vị Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị kê biên.



Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khai nhiều tòa nhà, khách sạn nổi tiếng cả nước thuộc sở hữu của bà và gia đình.

Đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp

Trước khi bị bắt và tuyên án tù chung thân ở tuổi 73 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Dương Thị Bạch Diệp từng là đại gia địa ốc đình đám bậc nhất Sài thành.

Sinh năm 1948 tại Quy Nhơn (Bình Định), bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là một trong những doanh nhân đời đầu của thị trường địa ốc khi bắt đầu buôn nhà đất từ năm 1984. Bà đi lên từ việc cải tạo những căn chung cư cũ ở khu trung tâm TP HCM và bán lại.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: Vietnamnet

Từ đầu những năm 2000, bà Bạch Diệp bắt đầu kinh doanh chuyên nghiệp, là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diệp Bạch Dương và là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Nam Nam Phương.

Sau hơn 20 năm gia nhập thị trường, công ty của bà Bạch Diệp sở hữu hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng. Có thời điểm, người ta rỉ tai nhau, bà Bạch Diệp chỉ cần ngủ một giấc, sáng sớm thức dậy đã có trong tay hàng tỷ đồng.

Thời kỳ hoàng kim, người ta nhớ đến tên tuổi nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nhiều nhất khi chi gần 1,4 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng lúc bấy giờ) mua chiếc ô tô Rolls-Royce biển số tứ quý 7 cuối tháng 1/2008.

Năm 2014, bà Bạch Diệp từng chia sẻ với báo chí tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng