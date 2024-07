Bí ẩn trên tờ tiền polymer của Việt Nam đang lưu hành

Tiền polymer tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành năm 2003, có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ. Ảnh: VietnamPlus Tiền polymer có nhiều ưu điểm như khó làm giả, độ bền cao, không thấm nước, thích hợp sử dụng trong các thiết bị hiện đại như ATM, máy đếm tiền. Ảnh: Viettimes Tờ 500.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Tờ 500.000 phát hành ngày 17/12/2003 trên chất liệu polymer. Ảnh: 3gang Trên tờ 500.000 đồng in phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: BaoxaydungTờ 200.000 đồng phát hành ngày 30/8/2006, có màu sắc tổng sắc tổng thể đỏ nâu. Ảnh: Facebook Phong cảnh in sau tờ 200.000 đồng là hòn Đỉnh Hương ở Hạ Long. Ảnh: Facebook Tờ 100.000 phát hành 01/9/2004, kích thước 144mm x 65mm, có màu xanh lá cây đậm chủ đạo. Ảnh: Sbv Địa danh in trên tờ 100.000 đồng là Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Ảnh: Facebook Tờ 50.000 đồng phát hành ngày 17/12/2003, có màu nâu tím đỏ chủ đạo, có hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lầu ở Huế. Ảnh: Facebook Tờ 20.000 phát hành ngày 17/5/2006, màu xanh lơ đậm, in hình ảnh chùa Cầu ở Hội An. Ảnh: Facebook Tờ 10.000 đồng phát hành ngày 30/8/2006 có màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh. Trên tờ tiền có in cảnh khai thác dầu khí. Ảnh: RDSiC

Tiền polymer tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành năm 2003, có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ. Ảnh: VietnamPlus Tiền polymer có nhiều ưu điểm như khó làm giả, độ bền cao, không thấm nước, thích hợp sử dụng trong các thiết bị hiện đại như ATM, máy đếm tiền. Ảnh: Viettimes Tờ 500.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Tờ 500.000 phát hành ngày 17/12/2003 trên chất liệu polymer. Ảnh: 3gang Trên tờ 500.000 đồng in phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Baoxaydung Tờ 200.000 đồng phát hành ngày 30/8/2006, có màu sắc tổng sắc tổng thể đỏ nâu. Ảnh: Facebook Phong cảnh in sau tờ 200.000 đồng là hòn Đỉnh Hương ở Hạ Long. Ảnh: Facebook Tờ 100.000 phát hành 01/9/2004, kích thước 144mm x 65mm, có màu xanh lá cây đậm chủ đạo. Ảnh: Sbv Địa danh in trên tờ 100.000 đồng là Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Ảnh: Facebook Tờ 50.000 đồng phát hành ngày 17/12/2003, có màu nâu tím đỏ chủ đạo, có hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lầu ở Huế. Ảnh: Facebook Tờ 20.000 phát hành ngày 17/5/2006, màu xanh lơ đậm, in hình ảnh chùa Cầu ở Hội An. Ảnh: Facebook Tờ 10.000 đồng phát hành ngày 30/8/2006 có màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh. Trên tờ tiền có in cảnh khai thác dầu khí. Ảnh: RDSiC