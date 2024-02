A&T Việt Nam “rộng cửa” làm Khu dân cư 397 tỷ tại Thanh Hóa

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Thanh Niên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với tổng chi phí thực hiện dự kiến khoảng 397,3 tỷ đồng. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam (địa chỉ tại TP Thanh Hóa).



Được biết, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 3731/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hồ Thanh Niên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, dự án có tổng diện tích sử dụng đất được phê duyệt là 201.790,33m2 (20,179ha) tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, đất ở mới là 40.060,19m2; đất thương mại dịch vụ là 4.728,56m2; đất nhà văn hóa là 1.654,71m2; đất bãi đỗ xe là 7.080,16m2; đất công viên cây xanh là 85.103,99m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 711,56m2; đất giao thông là 62.451,16m2.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm: 86 lô liền kề xây thô, hoàn thiện mặt trước (không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền); 243 lô đất ở còn lại (gồm 229 lô liền kề và 14 lô biệt thự) được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Sau khi trúng thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực dự án.

A&T Việt Nam “rộng cửa” làm Khu dân cư 397 tỷ tại Thanh Hóa (ảnh minh họa: Internet).

Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng hơn 397,3 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 378 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 19,3 tỷ đồng. Quy mô dân số dự án khoảng 1.800 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm, dự kiến từ quý I/2024 - quý I/2028.

Để có cơ sở lựa chọn nhà đầu tư đạt năng lực thực hiện dự án, vào đầu tháng 1/2024, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, nhà đầu tư phải đáp ứng được các yêu cầu hồ sơ năng lực tài chính; nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%; kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư liên danh bằng tổng số dự án của các thành viên liên danh đã thực hiện...

Đến giữa tháng 1/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã đưa dự án vào danh mục thông báo mời nhà đầu tư đủ năng lực đăng ký thực hiện dự án và quá trình đóng/mở hồ sơ xác định duy nhất có một nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký là Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam.

Cơ cấu A&T Việt Nam thế nào?

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giới thiệu, Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại khu 1 - N20, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 30/9/2003, với nghành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý nhà ở, chung cư. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Thái.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, thời điểm mới thành lập, Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam có vốn điều lệ đăng ký ở mức 50 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn gồm: Công ty CP Đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam 55% cổ phần và cá nhân ông Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại TP Thanh Hoá) góp vốn 15% cổ phần; ông Đặng Hồng An (trú tại phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) góp 30% cổ phần.

Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam bất ngờ được tăng lên 250 tỷ đồng, cổ đông góp vốn vẫn giữ nguyên và người đại diện pháp luật kiêm chức vụ Giám đốc công ty là ông Nguyễn Quốc Thái.

Đầu tháng 1/2024, Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam có sự thay đổi về cổ đông góp vốn. Công ty CP Đầu tư thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam rút khỏi thành viên và thay vào đó là cá nhân ông Nguyễn Mạnh Cường (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) góp vốn 55% cổ phần trong Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Thái vẫn làm người đại diện pháp luật kiêm giữ chức vụ điều hành Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam.