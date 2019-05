8 bước giúp bạn tăng tuổi thọ của nệm

Xoay nệm

Ảnh minh họa. Trước đây, bạn cần phải xoay nệm khá thường xuyên vì có lò xo bên trong nệm. Hiện nay, mặc dù, hầu hết các nệm không có ò xo lớn nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn nên xoay nệm hàng tháng. Làm điều này sẽ ngăn chặn nẹm lún và lõm xuống.



Đệm mút

Bạn có thể mua một tấm đệm tốt không quá đắt. Lớp bảo vệ này rất dễ giặt, rất tiện dụng vì bạn sẽ không thể đặt nệm của mình vào máy giặt, phải không? Bằng cách này, miếng đệm sẽ hấp thu được tất cả độ ẩm, bụi và dầu để không để lại bất kỳ vết bẩn nào trên nệm.

Không đứng trên giường

Bạn có thường xuyên la mắng con bạn rằng chúng phải ngừng nhảy trên giường không? Bạn có quyền làm như vậy, vì điều này có thể khiến cả giá đỡ bằng gỗ và nệm bị vỡ. Nhưng ngay cả khi bạn không có con, đôi khi bạn vẫn có thể mắc lỗi này: ví dụ như đứng trên giường để chạm đến kệ. Áp lực cục bộ của trọng lượng cơ thể có thể đủ để khiến nệm chùng xuống và gẫy giá đỡ bằng gỗ.

Không cho thú cưng lên giường

Cho thú cưng lên giường không tốt cho nệm chút nào. Những sợi lông và lớp da thú cưng của bạn để lại sẽ khiến nệm và giường trở nên bẩn hơn nhanh hơn nhiều. Thêm vào đó, móng tay nhọn của thú cưng thậm chí có thể phá hủy nệm hoàn toàn.

Dọn dẹp

Bạn cần làm sạch nệm ít nhất 2 lần một năm. Bạn hãy bỏ ga giường và hút bụi nệm kỹ lưỡng để loại bỏ tất cả bụi và tóc. Bạn cần tập trung đặc biệt vào các cạnh và đường nối của nệm và giường vì có rất nhiều bụi bẩn bên trong. Bạn rắc một chút baking soda lên nệm và để yên một lúc trước khi hút bụi bằng máy hút bụi. Bằng cách đó, nệm và giường sẽ thơm và sạch sẽ ngay.

Kiểm tra các bộ phận hỗ trợ

Lý do lớn nhất khiến nệm bị chảy xệ hoặc gãy các giá đỡ bằng gỗ là do các bộ phận hỗ trợ. Đó là lý do tại sao bạn phải luôn kiểm tra xem các bộ phận hỗ trợ xem có còn nguyên vẹn khi bạn xoay nệm hay không. Nếu nệm không được hỗ trợ đầy đủ, nó sẽ bắt đầu chảy xệ nhanh hơn nhiều và khiến bạn bị đau cổ và đau lưng.

Phơi nệm

Bạn cũng cần phơi nệm. Khi bạn giặt khăn trải giường, tốt nhất là bạn hãy phơi nệm luôn. Bạn hãy lấy tất cả ga ra khỏi giường và sau đó phơi nệm cả ngày.

Xử lý vết bẩn

Thật không may, con bạn uống một tách trà trên giường và làm đổ trà hoặc bạn gặp bị cúm dạ dày. Điều rất quan trọng là bạn cần xử lý vết bẩn càng nhanh càng tốt bằng cách lấy ga trải giường và lau sạch hơi ẩm bằng khăn. Bạn hãy sử dụng sản phẩm tẩy rửa hoặc baking soda để loại bỏ vết bẩn và mùi. Bạn hãy để nệm khô trước khi bạn đặt tấm trải giường mới lên giường. Nếu bạn đang vội, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc. Nếu bạn không xử lý vết bẩn và để nó khô, bạn sẽ không thể loại bỏ vết bẩn vào lần sau.

