Không lo bình gas cháy nổ chỉ với mẹo vặt 3 phút này

Kiểm tra gas bị rò rỉ

Phương pháp kiểm tra ống dẫn gas có bị rò rỉ hay không cực kì hiệu quả của người xưa.

Theo các chuyên gia cháy nổ, dây dẫn nối giữa bình gas với bếp là một trong những nguyên nhân dễ gây ra nổ gas nhất.

Ảnh minh họa. Do dây dẫn làm bằng chất liệu cao su, nó có thể bị rò rỉ khi bị gập xoắn, chuột cắn…



Vậy làm cách nào để kiểm tra dây dẫn có bị rò rỉ hay không 1 cách thủ công mà vẫn mang lại cảm giác yên tâm khi vào bếp cho các bà nội trợ?

Bạn hãy áp dụng phương pháp của người xưa nhưng cực kỳ hiệu quả như sau: Bôi một lớp xà phòng đặc quanh ống dẫn gas. Nếu khí gas bị rò rỉ sẽ tạo bọt tại chỗ bị thủng.

Phương pháp này có thể phát hiện ra những chỗ rò rỉ nhỏ nhất.

Khi mua gas cần kiểm tra niêm màng co, tem chống hàng giả vẫn còn được chụp trên van chai gas. Đồng thời, yêu cầu nhân viên lắp đặt gas tháo niêm tem trước mặt người tiêu dùng và người tiêu dùng giữ lại niêm tem để trong trường hợp cần thiết gởi về công ty gas có thương hiệu in trên chai gas để xác nhận niêm tem thật, giả.

Chú ý khi mua ga

Kiểm tra trên chỏm chai gas có dập chữ nổi tên của thương hiệu gas và chữ đóng chìm trên quai xách bình gas, trùng với tên thương hiệu in trên thân bình gas nhằm đảm bảo bình gas chính hãng. Bởi vì thực tế trên thị trường có sự cạnh tranh không lành mạnh, chiếm dụng vỏ chai của các thương hiệu nổi tiếng sau đó mài chữ dập nổi rồi sơn lại làm bình gas của nhãn hiệu mình. Phần vỏ bị mài sẽ mỏng và tăng nguy cơ gây rò rỉ gas, giảm khả năng chịu áp lực của hơi gas dễ gây cháy nổ.

Để sử dụng bình gas một cách hiệu quả, người tiêu dùng nên chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm để nấu ăn cho từng món ăn, khi nấu thì nấu liên tục tránh để bếp nguội rồi bật lại để nấu món khác, nhiều lần bật bếp cũng sẽ tiêu hao gas vô ích.

Chỉnh ngọn lửa sao cho đáy nồi chạm ở 1/3 ngọn lửa và vừa diện tích đáy nồi. Tránh ngọn lửa bao quanh thân nồi vì sẽ làm tiêu hao năng lượng nhiệt ra xung quanh.

Không nên để bếp gas ở nơi có nhiều gió hoặc để quạt gió hướng về phía bếp gas khi sử dụng đun nấu. Chỉnh gió sao cho hiệu quả đốt gas tốt nhất (đủ không khí để đốt hết gas, quan sát lửa có màu xanh ở phần ngọn và không nghe mùi gas khi đun nấu).

Một điểm người tiêu dùng cần lưu ý, vụ nổ bình gas do khí (hơi) gas bên trong bình chỉ xảy ra đối với các chai gas mini loại sử dụng 1 lần, nhưng vì hám lợi và bất chấp an toàn của người tiêu dùng, một số cá nhân đã sang chiết gas vào bình để sử dụng lại nhiều lần.

Nghiêm trọng hơn là họ sử dụng gas trong các bình gas lớn có áp suất cao để nạp lại, vỏ bình gas mini bị rỉ sét ăn mòn làm giảm khả năng chịu lực và không chịu được áp lực nên gây nổ bình. Hoặc do rò rỉ khí gas gây cháy khi đang sử dụng bếp gas mini làm bình gas mini bị nung nóng dẫn đến áp suất khí gas trong bình tăng lên gây hiện tượng nổ bình gas kèm khí gas.

Còn đối với các bình gas lớn sử dụng trong hộ gia đình được thiết kế với áp suất làm việc cao hơn từ 2,4 đến 2,5 lần so với áp suất hơi gas trong bình. Áp suất để kiểm tra khả năng chịu áp lực của bình gas cao hơn từ 4 đến 5 lần áp suất hơi gas trong bình.

Mặt khác các van bình gas thường có kết cấu van an toàn, khi áp suất hơi trong bình gas vượt quá suất làm việc, van an toàn sẽ mở để giảm áp trong bình gas nên hiện tượng nổ bình gas do khí gas trong bình là không thể xảy ra.

Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng trên, người tiêu dùng cần cảnh giác. Đối với bình gas mini sử dụng một lần, khi mua cần tìm các cửa hàng uy tín để mua, bình đảm bảo còn mới, không bị rỉ sét, còn niêm đầu bình.

Đặc biệt, không đem bình gas mini loại sử dụng 1 lần đi nạp lại để về sử dụng. Sau khi sử dụng hết gas, phá hủy nút đầu nạp gas trước khi bán phế liệu để không cho các cá nhân thu gom về nạp lại gây nguy hiểm.