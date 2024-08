6 gói DV bảo vệ tại Bình Chánh về tay Đức Tâm hay Quang Thành?

Nguồn MSC

Ngày 1/8, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và quản lý dự án Phương Nam (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh, trật tự, trực đêm thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh, trật tự, trực đêm được trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Bình Chánh, TP HCM) phê duyệt tại Quyết định 176/QĐ-THKĐ ngày 28/5/2024 với tổng mức dự toán hơn 196,731 triệu đồng.

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh, trật tự, trực đêm có giá 185,731 triệu đồng được Công ty TNHH tư vấn xây dựng và quản lý dự án Phương Nam lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ". Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh là: Công ty TNHH Kinh doanh - dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 175,197 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 146,966 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thuận Việt Security dự thầu với giá 146,280 triệu đồng.

Trong ngày 2/8, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và giao thông Thành Phát (bên mời thầu) hoàn thành mở thầu 4 gói Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, trực đêm, cụ thể:

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, trực đêm thuộc KHLCNT cùng tên do trường Mầm non Ngọc Lan làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 158,405 triệu đồng có 2 nhà thầu cạnh tranh là: Công ty TNHH Kinh doanh - dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 155,1 triệu đồng; Công ty TNHH dich vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 96,927 triệu đồng;

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, trực đêm thuộc KHLCNT cùng tên do Trường mầm non Hoa Thiên Lý làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 255,427 triệu đồng có 2 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH Kinh doanh - dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 255,384 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 145,382 triệu đồng;

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, trực đêm thuộc KHLCNT cùng tên do Trường Mầm Non Thủy Tiên làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 225,232 triệu đồng có 2 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH Kinh doanh - dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 219,450 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 96,927 triệu đồng;

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, trực đêm thuộc KHLCNT cùng tên do Trường Mầm Non Hướng Dương làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 175,115 triệu đồng có 2 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH Kinh doanh- dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 173,385 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 96,277 triệu đồng;

Cũng trong ngày 2/8, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và quản lý dự án Phương Nam (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói Cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh, trật tự, trực đêm thuộc KHLCNT cùng tên do trường Tiểu học Trần Quốc Toàn làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 287,902 triệu đồng có 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH Kinh doanh- dịch vụ Nam Quang Thành dự thầu với giá 277,530 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm dự thầu với giá 193,842 triệu đồng; Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thuận Việt Security dự thầu với giá 201,720 triệu đồng sau đó điều chỉnh giảm còn 199,702 triệu đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Kinh doanh - dịch vụ Nam Quang Thành có địa chỉ tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM; người đại diện pháp luật ông Trần Văn Quang. Công ty mới gia nhập làng thầu tháng 1/2024 đến nay đã tham gia 10 gói thầu nhưng chưa gói nào có kết quả.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm có địa chỉ tại phường 11 quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập năm 2011; người đại diện pháp luật Cao Đình Tấn. Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 12/2019 đến nay đã tham gia và trúng 35/202 gói, trượt 134 gói, 31 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 41 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập