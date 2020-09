53 dự án tại TP HCM bị chậm cấp sổ hồng của những “ông lớn” nào?

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) công bố 53 dự án của 12 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang bị chậm cấp sổ hồng cho cư dân với gần 30.000 căn hộ.

Cụ thể, theo thống kê chưa đầy đủ của HoREA, toàn thị trường TP. HCM hiện có 28.324 căn nhà và căn hộ officetel, gồm: 25.631 căn nhà (chủ yếu là căn hộ chung cư) và 2.693 căn hộ officetel đã bị chậm cấp “sổ hồng”, trong tổng số 490 dự án nhà ở được phê duyệt trong các năm 2015-2019 (chưa bao gồm các dự án đã triển khai trước năm 2015).

Theo HoREA, Sở TN&MT thừa nhận, hiện nay còn hơn 100 dự án đã nộp hồ sơ đề nghị tính tiền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết.

HoREA còn cho rằng nếu thống kê đầy đủ số liệu của hàng trăm dự án đã bàn giao nhưng chưa được tính tiền sử dụng đất thì số lượng nhà bị chậm cấp sổ hồng còn lớn hơn nhiều lần.

Đáng chú ý, trong danh sách 53 dự án chậm cấp sổ hồng này có nhiều dự án của các tập đoàn lớn như CTCP Quốc Cường Gia Lai, CTCP Địa ốc Sài Gòn (Sài Gòn Res), CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam...

CTCP Quốc Cường Gia Lai hiện có 7 dự án chậm cấp sổ hồng với 4.095 căn. Công ty được bắt đầu thành lập năm 1994 với tên Xí nghiệp Tư doanh (XNTD) Quốc Cường với lĩnh vực kinh doanh chính là: khai thác chế biến gỗ xuất khẩu, mua bán và xuất khẩu hàng nông lâm sản và cà phê, xuất nhập khẩu phân bón với hơn 500 lao động. Ngày 21/03/2007, chính thức chuyển đổi thành CTCP Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3903000116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Tình trạng “tắc tiền sử dụng đất” dẫn đến “tắc sổ hồng” làm cho người mua nhà bất an, tiềm ẩn “điểm nóng” tranh chấp. (Ảnh minh họa: VOV)

Theo thông tin trên website quoccuonggialai.com.vn, Quốc Cường Gia Lai là chủ đầu tư của nhiều dự án như tổ hợp công trình Khu thương mại phức hợp căn hộ cao cấp De Capella (đường Lương Định Của, Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM), Central Premium (Tạ Quang Bửu, Phường 5, quận 8, TP HCM), Khu căn hộ Southern Park (Lô 6B Phạm Hùng, Bình Chánh, TP.HCM)...

CTCP Địa ốc Sài Gòn hiện có 3 dự án chậm sổ hồng với 1.377 căn. Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Sài Gòn Res) tiền thân là Công ty Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định (doanh nghiệp nhà nước loại I) thuộc Sở Địa chính – Nhà đất TP.HCM được cổ phần hóa theo quyết định số 108/1999/QĐ-TTg ngày 23/04/1999 của Thủ Tướng Chính phủ.

Quá trình hơn 30 năm năm hình thành và liên tục phát triển, Sài Gòn Res đã đầu tư, xây dựng nhiều dự án dân cư, công trình đáp ứng nhu cầu về nhà ở thương mại trên thị trường bất động sản; Tham gia các chương trình nhà ở của Thành phố, nhà ở xã hội...

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn, ông Đặng Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Saigonres cho biết, năm 2019, Sài Gòn Res đạt 116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nguồn thu ghi nhận đáng kể từ doanh thu hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển nhượng vốn.

Ông Phúc cũng cho biết, hiện, công ty có hơn 10 dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng hoàn tất các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng như: dự án Khu nhà ở Lê Gia Plaza, chung cư An Phú Đông, chung cư An phú River view, An Phú Residence, dự án Khu phức hợp Saigonres Nhơn Trạch, dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà, Khu đô thị Sinh thái Việt Xanh, Khu resort nghỉ dưỡng Bắc Vũng Bầu Phú Quốc...

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam cũng có 1 dự án chậm sổ hồng với 1.092 căn. Địa ốc Him Lam có trụ sở tại 152/1A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giấy phép ĐKKD số: 4103009081 Cấp ngày: 14/01/2008. Vốn điều lệ: Một ngàn bảy trăm tỷ đồng.

Một số dự án nổi bật của Địa ốc Him Lam gồm: Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Phú An (quận 9, TP HCM), Him Lam Riverside GĐ 3 (quận 7), Him Lam Chợ Lớn (quận 6)...

Ngoài ra, danh sách còn có một số "ông lớn" khác như CTCP Tập đoàn C.T, CTCP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát, CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sonkim Land), CTCP ĐT Phát triển Bất động sản An Gia...