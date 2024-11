5 mẫu nhà “níu chân” Thần Tài, càng ở càng sinh lộc

Những ngôi nhà gần đường thường được người làm kinh doanh chọn để tiện giao thương. Dưới góc độ phong thủy, mỗi con đường tượng trưng cho dòng nước. Ảnh: Internet Nhà ở khu vực có nhiều đường - nơi long mạch di chuyển và hội tụ có thể đón nhiều tinh hoa, tài lộc, có dòng chảy của phú quý vào nhà. Ảnh: Nhadat24h Vì vậy, quan điểm phong thủy cho rằng đường cạnh nhà càng to càng rộng thì vinh hoa phú quý càng nhiều. Ảnh: Kiến trúc AKISA Hình vuông và hình chữ nhật biểu tượng cho đất, nơi nâng đỡ nuôi sống vạn vật. Ảnh: Noithatmanhhe Theo đó, những ngôi nhà vuông vắn mang ý nghĩa phú quý, phúc lộc vuông tròn hơn mảnh đất bị khuyết góc. Ảnh: Biscons Jsc Nhà nhiều ánh sáng, thông gió mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, có lợi cho sức khỏe và tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Ảnh: Dân ViệtPhong thủy nhà ở đặc biệt chú trọng đến yếu tố “tàng phong, tụ khí”, nghĩa là gió mang tài lộc đến, tụ lại trong căn nhà. Ảnh: Người lao động Cây xanh không chỉ giúp không khí trong lành, mang lại sự sinh động, tươi mới cho căn nhà còn được coi là nam châm hút tài lộc cho gia đình. Ảnh: EDEN Luxury Do đó, trồng cây xanh hợp phong thủy trong nhà sẽ giúp mang đến nguồn sinh khí, cải thiện tài vận cho gia chủ. Ảnh: Kientaoviet Căn nhà có cảnh quan quanh nhà hài hòa, hợp lý sẽ tạo ra địa thế đẹp, mang lại nhiều may mắn, hút tài lộc cho gia chủ. Ảnh: bTaskeeCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

