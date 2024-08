3 loại táo đắt như “kim cương”, có tiền chưa chắc mua được

Táo Sekai-Ichi xuất xứ tại Nhật Bản được coi là loại táo đắt nhất thế giới hiện nay. Táo có màu hồng nhạt hoặc đôi khi là đỏ thẫm. Ảnh: Vietnamnet Sekai-Ichi cũng là một trong những loại táo có kích cỡ lớn nhất khi nặng gần 1kg/trái, chu vi từ 30 - 46 cm. Ảnh: Japantimes Tuy nhiên, táo Sekai-Ichi chỉ có thể được trồng với số lượng nhỏ. Do sự khan hiếm mà táo Sekai-Ichi có giá hơn 500.000 đồng mỗi trái. Ảnh: Dân Việt Một lý do nữa khiến táo Sekai-Ichi đắt đỏ là quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch... hoàn toàn thủ công. Khi ra hoa, toàn bộ vườn táo được thụ phấn bằng tay. Ảnh: Toriii. Táo “kim cương đen” còn được gọi là táo Obsidian là một giống cây quý hiếm và độc quyền có nguồn gốc từ vùng núi Tây Tạng. Ảnh: Getty Theo các chuyên gia, táo “kim cương đen” có màu sắc độc đáo là do vùng địa lý và điều kiện khí hậu nơi chúng được trồng ở Nyingchi, một thành phố nhỏ ở vùng núi Tây Tạng. Ảnh: Getty Trong khi vỏ trở nên sẫm màu hơn thì phần thịt bên trong lại trắng sáng như bất kỳ loại táo nào khác. Táo có vị giòn ngọt tuyệt vời. Ảnh: Getty Táo “kim cương đen” chỉ có sẵn trong một vài tháng mỗi năm và được trồng với số lượng rất hạn chế. Giá trung bình của một quả táo “kim cương đen” khoảng 7 đô la (165 nghìn VNĐ), một số quả có thể lên tới 20 đô la (470 nghìn VNĐ).Táo đỏ Bardsey là loại táo màu hồng có kích thước trung bình, ngọt và mọng nước, mùi chanh đặc trưng. Ảnh: Getty Bardsey được coi là một trong những loại táo hiếm nhất thế giới, giá từ 430.000 đồng/quả. Ảnh: Getty

Táo Sekai-Ichi xuất xứ tại Nhật Bản được coi là loại táo đắt nhất thế giới hiện nay. Táo có màu hồng nhạt hoặc đôi khi là đỏ thẫm. Ảnh: Vietnamnet Sekai-Ichi cũng là một trong những loại táo có kích cỡ lớn nhất khi nặng gần 1kg/trái, chu vi từ 30 - 46 cm. Ảnh: Japantimes Tuy nhiên, táo Sekai-Ichi chỉ có thể được trồng với số lượng nhỏ. Do sự khan hiếm mà táo Sekai-Ichi có giá hơn 500.000 đồng mỗi trái. Ảnh: Dân Việt Một lý do nữa khiến táo Sekai-Ichi đắt đỏ là quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch... hoàn toàn thủ công. Khi ra hoa, toàn bộ vườn táo được thụ phấn bằng tay. Ảnh: Toriii. Táo “kim cương đen” còn được gọi là táo Obsidian là một giống cây quý hiếm và độc quyền có nguồn gốc từ vùng núi Tây Tạng. Ảnh: Getty Theo các chuyên gia, táo “kim cương đen” có màu sắc độc đáo là do vùng địa lý và điều kiện khí hậu nơi chúng được trồng ở Nyingchi, một thành phố nhỏ ở vùng núi Tây Tạng. Ảnh: Getty Trong khi vỏ trở nên sẫm màu hơn thì phần thịt bên trong lại trắng sáng như bất kỳ loại táo nào khác. Táo có vị giòn ngọt tuyệt vời. Ảnh: Getty Táo “kim cương đen” chỉ có sẵn trong một vài tháng mỗi năm và được trồng với số lượng rất hạn chế. Giá trung bình của một quả táo “kim cương đen” khoảng 7 đô la (165 nghìn VNĐ), một số quả có thể lên tới 20 đô la (470 nghìn VNĐ). Táo đỏ Bardsey là loại táo màu hồng có kích thước trung bình, ngọt và mọng nước, mùi chanh đặc trưng. Ảnh: Getty Bardsey được coi là một trong những loại táo hiếm nhất thế giới, giá từ 430.000 đồng/quả. Ảnh: Getty