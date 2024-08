3 Cty cạnh tranh gói thi công nhà tập kết rác thải TT Tân Thành

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Ngày 2/8, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tân (Bên mời thầu) và UBND Thị trấn Tân Thành (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nhà tập kết rác thải thị trấn Tân Thành.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dự án được UBND thị trấn Tân Thành đầu tư nhằm trang bị cơ sở vật chất phục vụ việc chứa, thu gom rác cho người dân địa phương; Hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong huyện; Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường. Dự án được UBND thị trấn phê duyệt tại Quyết định 99/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 với tổng mức đầu tư hơn 2,022 tỷ đồng. UBND thị trấn Tân Thành cùng Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tân tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ".

Theo Biên bản mở thầu đã công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có giá 1,771 tỷ đồng, sau điều chỉnh dự toán còn 1,753 tỷ đồng có 3 nhà thầu cạnh tranh là: Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Khánh An dự thầu với giá 1,613 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Tín Nghĩa dự thầu với giá 1,740 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV xây dựng cảnh quan Vĩnh Hưng dự thầu với giá 1,733 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá, đã được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Khánh An đang có giá dự thầu thấp nhất.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Khánh An có địa chỉ tại KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; người đại diện pháp luật Đoàn Trung Kiên.

Công ty của ông Kiên được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/5/2024. Là một "lính mới" trong làng thầu vậy nên Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Khánh An mới chỉ tham dự 2 gói thầu và đều chưa có kết quả.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên thì nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói thầu xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Dự toán được UBND TP Dĩ An phê duyệt tại Quyết định 2831/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 với tổng mức dự toán hơn 2,497 tỷ đồng. Tại gói thầu này duy nhất Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Khánh An dự thầu với giá 2,234 tỷ đồng (giá gói thầu 2,236 tỷ đồng)

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Tín Nghĩa có địa chỉ tại xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương; thành lập năm 2015; người đại diện pháp luật Lê Ngọc Khánh.

Từ tháng 11/2018 đến nay nhà thầu đã tham gia 25 gói trúng 18 gói, trượt 4 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 10,625 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập (trong đó có hơn 4,727 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói:

Gói Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa 11 Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn xã - phường do Trung tâm Y tế TP Tân Uyên làm chủ đầu tư;

Gói Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời xã Lạc An do UBND xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên) làm chủ đầu tư...

Công ty TNHH MTV xây dựng cảnh quan Vĩnh Hưng

Theo tìm hiểu của PV Công ty TNHH MTV xây dựng cảnh quan Vĩnh Hưng có cùng mã định danh, cùng địa chỉ và cùng người đại diện pháp luật là ông Thái Bình Dân với Công ty TNHH chăm sóc cảnh quan- xây dựng Thái Bình có địa chỉ tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Thành lập năm 2016, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2022. Từ đó tới nay nhà thầu đã tham gia và trúng 10/11 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 7,437 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập. Trong đó có hơn 5,031 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu.