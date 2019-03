23 tuổi thành cô nàng triệu đô nhờ công việc không tưởng này

Briony Gorton, 23 tuổi đến từ Burnley từng làm việc bán thời gian một hãng trang sức. Và cô nảy ra ý tưởng dấn thân vào ngành thời trang khi mới chỉ 21 tuổi.



Cô lên mẫu thiết kế bikini, bỏ ra 100 bảng Anh để mua nguyên liệu vải may và tung ra thị trường hãng thời trang đồ bơi Talliah Rose.

Giờ đây, nữ doanh nhân trẻ gặt hái được rất nhiều từ chính công việc của mình- cô không chỉ sở hữu một chiếc Land Rover riêng mà còn mua cho mẹ một chiếc ô tô khác và chuẩn bị xây ngôi nhà mơ ước vào cuối năm nay.

“Tôi đã từng làm việc bán thời gian khi còn học tại trường và tôi thực lòng muốn sau này sẽ trở thành bà chủ bằng sức mình. Trên lớp, tôi chỉ được học cách làm việc cho người khác, nhưng đó không phải điều tôi muốn”, Briony chia sẻ.

Nữ doanh nhân Briony làm mẫu cho thương hiệu của mình.

Bộ đồ bơi trị giá 26 bảng Anh từ nhãn hiệu của Briony.

Cô từng làm bán thời gian và sau đó nhận ra mình thích hợp làm bà chủ lớn hơn.

Briony, học chuyên ngành thời trang, ngộ ra ý tưởng kinh doanh độc đáo cho riêng mình.

Cô chia sẻ về khoảnh khắc nảy ra ý tưởng kinh doanh khi đang ngồi học: “Tôi quyết định thành lập một hãng thời trang của riêng mình, do chính tôi thiết kế vì vậy tôi đã bỏ 100 bảng Anh trong tài khoản mua vải may từ một cửa hàng địa phương. Sau đó tôi mang bản thiết kế đến cô thợ may là bạn của gia đình tôi và cô ấy làm ra những sản phẩm đầu tiên của tôi.”

Hy vọng có thêm hứng thú với các sản phẩm của mình, Briony làm mẫu cho những bộ đồ cô thiết kế và sau đó đăng ảnh lên mạng xã hội.