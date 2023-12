Chứng khoán phiên 15/12: Cổ phiếu thép được khuyến nghị trung lập

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu HPG, HSG và NKG

Chứng khoán Vietcombank (VCBS):

Thị trường xây dựng nội địa hồi phục là cơ hội lớn nhất cho Hòa Phát. Tăng trưởng diện tích xây dựng tại Việt Nam được chúng tôi dự báo sẽ giảm tốc trong 2023 với mức tăng trưởng khoảng 1,5% - tương đương mức thấp năm 2020 khi xảy ra Covid-19, chủ yếu đến từ sự sụt giảm của nhóm xây dựng dự án nhà ở dân dụng vốn chiếm tới 2/3 sản lượng ngành. Sự hồi phục được kỳ vọng sẽ ở mức 3% trong năm 2024 và giúp cho nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng hồi phục.

Tuy nhiên đây là cơ hội cho HPG gia tăng thị phần. HPG có lịch sử gia tăng thị phần trong giai đoạn thị trường khó khăn và bứt phá khi thị trường hồi phục. Nhờ ưu thế về chi phí, HPG thường duy trì mức biến động sản lượng tích cực hơn so với toàn ngành.

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và thép HRC có mức hồi phục ấn tượng trong Q3.2023 với động lực lớn tới từ kênh xuất khẩu. Mặc dù biên lợi nhuận thấp hơn so với tiêu thụ nội địa tuy nhiên điều này giúp gia tăng hiệu suất tiêu thụ thép.

Biên lợi nhuận khó phục hồi mạnh trong quý IV/2023 mặc dù sản lượng tiêu thụ tăng trở lại do giá than cốc và quặng sắt tăng mạnh trong quý II và quý III/2023. VCBS kỳ vọng mức lợi nhuận ròng/tấn thép của HPG tương đương so với quý trước.

Cổ phiếu thép đang được khuyến nghị trung lập?

Áp lực từ tỷ giá giảm bớt. Nhìn chung, với những doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu với hàng tồn kho dự trữ lớn như HPG sẽ phát sinh chi phí chênh lệch tỷ giá khi đồng USD biến động mạnh trong thời gian ngắn. Với diễn biến điều chỉnh giảm của đồng DXY giúp hạ nhiệt cho tỷ giá. Theo đó, chúng tôi cho rằng lỗ chênh lệch tỷ giá trong quý IV/2023 sẽ được giảm bớt.

VCBS cho rằng với quan điểm giá thép duy trì mặt bằng giá thấp, lợi nhuận dự phóng cho năm 2024 đã phản ánh vào giá cổ phiếu. Với mức ROE dự phóng cho năm 2024 là 13%, mức P/B 1.65 lần hiện tại cho thấy định giá không hấp dẫn so với quá khứ.

Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của HSG được dự sẽ tiếp tục đà phục hồi khi (1) các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU hồi phục khi lạm phát đi xuống và kỳ vọng hạ lãi suất (2) thị trường BĐS nội địa đang có những dấu hiệu tốt trong việc phục hồi, đặc biệt sau những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng quyết liệt của chính phủ.

Giá thép xuất khẩu tại Mỹ và EU có đà tăng tốt trong khi hàng tồn kho giá thấp được tích lũy trong 2 quý trở lại giúp biên lợi nhuận mở rộng. Tuy nhiên, VCBS cũng lưu ý giá thép HRC này cần duy trì ở mức cao trong khoảng thời gian đủ dài để giúp các doanh nghiệp hưởng lợi.

Mảng nhựa tiếp tục đóng góp tốt cho lợi nhuận của HSG. Giá hạt nhựa PVC duy trì ở mức thấp tạo điều kiện cho mảng nhựa tăng trưởng.

Tuy nhiên, VCBS cho rằng những kỳ vọng về sự phục hồi đã phản ánh đáng kể vào giá cổ phiếu trong bối cảnh lợi nhuận chưa phục hồi tương xứng.

Tương tự HSG, NKG đã nỗ lực giảm mạnh hàng tồn kho và tích được lượng lớn hàng tồn kho giá thấp trong giai đoạn quý II và quý III/2023. Với việc giá tôn đang có đà hồi phục tốt, biên lợi nhuận trong các quý tới dự báo sẽ tốt hơn.

Do đó, VCBS khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu HPG, HSG và NKG.

Khuyến nghị mua VIB

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố đã hoàn tất huy động 280 triệu USD vốn nước ngoài với sự tham gia của UOB, Maybank, Mashreqbank và 10 định chế tài chính khác với kỳ hạn từ 3 - 5 năm. Diễn biến trên nằm trong kế hoạch huy động thêm 300 triệu USD vốn nước ngoài mà VIB đã tiết lộ trong cuộc họp NĐT quý 3/2023.

Trong tháng 6/2023, VIB cũng huy động được 100 triệu USD (2,3 nghìn tỷ đồng) với kỳ hạn 5 năm từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Tính đến quý 3/2023, VIB đã huy động được khoảng 1 tỷ USD vốn nước ngoài từ IFC và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), so với tổng kế hoạch dài hạn lên tới 2 tỷ USD.

Ngoài ra, nguồn vốn huy động từ nước ngoài chiếm hơn 7% tổng vốn huy động trong quý 3/2023 của VIB. Ban lãnh đạo kỳ vọng vốn nước ngoài sẽ tăng mức đóng góp lên 10% trong dài hạn. Ngân hàng không cung cấp chi phí cho các khoản vay nước ngoài mới.

Chúng tôi kỳ vọng các khoản vay nước ngoài mới sẽ giúp nâng cao hệ số CAR của VIB và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn trên cho vay trung và dài hạn. Tính đến quý 3/2023, hệ số CAR của VIB là 11,8% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn trên cho vay trung và dài hạn là 28% (so với mức trần quy định hiện hành là 30%).