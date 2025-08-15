Kiểm tra quán bún ở TP Huế sau clip rửa tô chớp nhoáng

Ngày 15/8, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thuận Hoá, TP Huế, đã tiến hành kiểm tra đột xuất một quán ăn vỉa hè tại địa chỉ ở đường Nguyễn Huệ sau phản ánh của người dân về nguy cơ mất tại đây.

Kiểm tra quán bún sau clip rửa tô chớp nhoáng gây xôn xao mạng .

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đã ghi nhận hàng loạt vi phạm, tồn tại như khu vực chế biến, bày bán thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh, có nguy cơ ô nhiễm chéo.

Chưa hết, dụng cụ dùng để ăn uống và bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; dụng cụ chứa đựng còn dính bẩn; thiết bị, dụng cụ dùng để bày bán chưa đáp ứng yêu cầu về bảo quản thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, cơ sở chưa có biện pháp che chắn thực phẩm hiệu quả, vẫn còn nguy cơ bị côn trùng, bụi bẩn từ bên ngoài xâm nhập.

Clip quay lại cảnh rửa tô chớp nhoáng được đăng tải lên mạng xã hội.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc và yêu cầu chủ cơ sở phải khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại nêu trên, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đại diện UBND phường Thuận Hóa cho biết, kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp để xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Như đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một clip ghi lại hình ảnh tại một quán bún vỉa hè được cho là ở đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa).

Theo nội dung clip, người bán hàng đã gom một chồng tô của khách vừa ăn xong mang đến khu vực rửa tạm bợ cách đó không xa. Tại đây, người này đổ thức ăn thừa vào một xô nhựa.

Điều đáng nói là ngay sau đó, toàn bộ chồng tô bẩn được nhúng thẳng vào một xô nước đục ngầu khác đặt ngay cạnh. Người phụ nữ chỉ chao qua chao lại vài lần rồi bê chồng tô về quầy.

Toàn bộ quá trình "rửa tô" diễn ra chớp nhoáng, hoàn toàn không có nước sạch hay xà phòng tẩy rửa.