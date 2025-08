Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát giao thông khi kiểm tra nồng độ cồn

Đi trộm chó bị phát hiện, dùng bình xịt hơi cay tấn công CSGT Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phú đi trộm cắp chó, khi thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ, Phú lo sợ, không chấp hành và dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng CSGT.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phú (SN 1987, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330, Bộ luật hình sự.