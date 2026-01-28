Hà Nội

Xã hội

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện nam tài xế vận chuyển hàng cấm ở Ninh Bình

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện hành khách vận chuyển pháo nổ trái phép.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn phụ trách, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành dừng xe ô tô taxi biển kiểm soát 90H-036.07 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

anh-16.jpg
Tổ công tác làm việc với đối tượng Lại Văn Mạnh.

Quá trình kiểm tra, người lái xe không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tổ công tác phát hiện hành khách trên xe là Lại Văn Mạnh, sinh năm 1992, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lại Văn Mạnh xách theo một túi nilon màu đen, bên trong có 1 bánh pháo màu đỏ, dạng pháo nổ, có khối lượng khoảng 0,7 kg.

Tiến hành làm việc, Lại Văn Mạnh khai mua số pháo trên qua mạng xã hội với mục đích mang về để sử dụng trong dịp Tết. Hiện, Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao người và tang vật vi phạm cho Công an phường Liêm Tuyền tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#Ninh Bình #cảnh sát giao thông #hàng cấm #pháo nổ #tài xế

