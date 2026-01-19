Cảnh sát giao thông phát hiện gần 2.700 ‘ma men’

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ 10h-13h và từ 19h-24h ngày 18/1, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 67.437 lượt phương tiện (1.895 xe khách, 3.997 xe tải, 14.097 xe con, 45.739 xe mô tô, 15 ô tô chuyên dùng, 1.694 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.671 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (03 xe tải, 31 xe con, 2.560 xe mô tô, 77 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: Không có GPLX: 935 trường hợp; Không có đăng ký xe: 796 trường hợp; Trong cơ thể có chất ma túy: 02 trường hợp; Không có gương chiếu hậu: 94 trường hợp; … Tạm giữ 2.671 phương tiện; tước 353 giấy phép lái xe…

Tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh trên là 3 vụ, làm bị thương 4 người (Điện Biên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi mỗi nơi xảy ra 01 vụ).

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT tạm giữ xe cứu thương vi phạm. Nguồn: Cục CSGT.