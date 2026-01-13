Khởi tố nam thanh niên lái xe máy đâm vào CSGT Hưng Yên

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, Minh còn tăng ga lao qua chốt rồi đâm chính diện vào Đại úy Lưu Hoàng Vũ - Cán bộ Phòng CSGT Hưng Yên.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Minh (SN 2006, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Trần Ngọc Minh

Khoảng 20h45 ngày 28/12/2025 tại Km26+500, Quốc lộ 39 Tổ công tác số 3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đang thực hiện nhiệm vụ xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn phát hiện xe mô tô BKS 89F4-0797 do Trần Ngọc Minh điều khiển chở theo anh N.V.T (SN 2005, cùng trú tại thôn Lương Hội, xã Lương Bằng) đi với tốc độ cao.

Lúc này, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đứng đầu đội hình đã thổi còi, dùng gậy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe mô tô của Minh để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Minh không giảm tốc độ để chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà tiếp tục tăng ga, phóng với tốc độ cao lao qua chốt rồi đâm chính diện vào Đại úy Lưu Hoàng Vũ - Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông khi đó đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển các phương tiện.

Hành vi của Minh khiến đại úy Vũ bị hất văng lên cao và ngã đập người xuống đất phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Minh và Tài ngã trượt theo xe mô tô, bị thương nhẹ.

Tại Công an xã Lương Bằng, Trần Ngọc Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng khi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe không có gương, đã uống rượu trước khi điều khiển phương tiện lo sợ bị lực lượng chức năng xử phạt nên đã nảy sinh ý định vượt qua chốt để không bị kiểm tra, trốn tránh trách nhiệm.

>>> Mời độc giả xem thêm video xử phạt hai thiếu niên tăng ga qua trạm CSGT: