Kiếm tiền triệu mỗi ngày dịp Tết từ nghề bán cát lư hương

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày cận Tết, nhiều gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên để chuẩn bị đón năm mới. Cùng với nhu cầu đánh bóng lư đồng, thay tro bát hương, nghề bán cát lư hương cũng trở nên nhộn nhịp, giúp nhiều tiểu thương kiếm tiền triệu chỉ trong thời gian ngắn.

Ghi nhận tại khu vực chợ Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng), từ sáng sớm, những xe đẩy chở đầy bịch cát trắng tinh đã xuất hiện dọc lối vào chợ. Trên mỗi xe đều treo bảng “Cát lư hương”, thu hút đông người dân đến mua.

Nghề bán cát lư hương nhộn nhịp những ngày giáp Tết. Ảnh: Duy Quốc.

Theo các tiểu thương, nhu cầu mua cát lư hương bắt đầu tăng mạnh từ khoảng mồng 10 tháng Chạp, khi người dân dọn dẹp nhà cửa, bốc lại bát hương, sửa sang bàn thờ để chuẩn bị đón năm mới.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề bán cát trắng mỗi dịp Tết, bà Thân Thị Hoa (trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) cho biết, từ thời điểm này bà đã bắt đầu chuẩn bị cát, đóng bịch và mang ra chợ bán. “Đông nhất là các ngày 25, 26 âm lịch. Càng cận Tết, khách càng nhiều, có ngày tôi bán được từ 2–3 triệu đồng”, bà Hoa chia sẻ.

Bà Hoa thu về hàng triệu đồng mỗi ngày từ nghề bán cát lư hương.

Cát lư hương được sàng lọc kỹ, đóng thành từng bao nhỏ; giá bán linh hoạt theo nhu cầu mỗi gia đình, từ 10.000 đồng (3 lon) đến 50.000 – 100.000 đồng với khách mua số lượng lớn. Vào những ngày cao điểm, bà Hoa bán sỉ hơn 200 bịch cát, thu về trên 1 triệu đồng/ngày sau khi trừ chi phí.

Không chỉ riêng bà Hoa, nhiều tiểu thương khác tại chợ Hòa Khánh cũng cho biết, dù nghề bán cát lư hương chỉ kéo dài chưa đầy một tháng, song thu nhập mang lại khá ổn định, giúp họ có thêm khoản tiền trang trải chi tiêu dịp Tết.

Cát lư hương được người bán sàng lọc kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Chị Lê Thị Trang (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho hay, năm nào gia đình chị cũng mua cát mới để thay bát hương vào dịp cận Tết, xem đó là việc làm không thể thiếu để chuẩn bị đón năm mới. “Cát được rửa sạch, phơi khô sẵn nên rất tiện, giá cũng rẻ. Chỉ với 10.000 đồng là đủ để thay một bát hương”, chị Trang chia sẻ.

Nhiều người dân tìm đến mua cát lư hương để phục vụ nhu cầu thờ cúng của gia đình.

Dù chỉ là một nghề nhỏ, lặng lẽ giữa chợ Tết, bán cát lư hương vẫn mang lại thu nhập tiền triệu cho nhiều người dân Đà Nẵng mỗi dịp cuối năm. Với không ít lao động phổ thông, đây không chỉ là kế sinh nhai thời vụ mà còn là cách góp nhặt thêm niềm vui, hy vọng cho một cái Tết đủ đầy.