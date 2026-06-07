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Số hóa - Xe

Kia SUV Hybrid New Sportage và New Sorento ra mắt tại Việt Nam

Bộ đôi SUV Hybrid Kia New Sportage và New Sorento khẳng định vai trò chiến lược của Thaco Auto trong việc mang đến những giải pháp di chuyển xanh, thông minh.

Tâm Võ
Video: Giới thiệu bộ 3 SUV Kia thế hệ mới tại Việt Nam.

Kia New Sportage và New Sorento 2026 được phát triển trên nền tảng khung gầm N3 thế hệ mới, với nhiều cải tiến toàn diện. Trọng tâm của xe được hạ thấp để gia tăng độ ổn định, kết hợp với tỷ lệ thép cường lực dập nóng cao tại các vùng trọng yếu, khả năng hấp thụ lực va chạm bên hông lên tới 82% và độ cứng thân xe được nâng cao, mang lại cảm giác lái chính xác hơn.

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Kia SUV Hybrid New Sportage và New Sorento ra mắt tại Việt Nam.

Hệ thống treo trước McPherson và treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh với công nghệ van giảm chấn đa dòng độc lập, giúp triệt tiêu dao động thân xe nhanh hơn, đồng thời nâng cao độ êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường. Không gian nội thất yên tĩnh nhờ kính cách âm chuyên dụng trên toàn bộ cửa.

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Điểm nhấn của bộ đôi SUV Hybrid mới của Kia là hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp và mô-tơ điện hiệu suất cao.

Điểm nhấn của bộ đôi SUV Hybrid mới của Kia là hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp và mô-tơ điện hiệu suất cao, cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Mức công suất của mô-tơ điện được nâng từ 44,2 kW lên 47,7 kW, cho khả năng tăng tốc tức thời tốt hơn, di chuyển thuần điện ở tốc độ thấp và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức 4,9 lít/100 km.

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Kia New Sorento Hybrid là SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế cao cấp, nội thất rộng rãi, trang bị công nghệ tiên tiến...

Hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC giúp tối ưu độ ổn định, giảm cảm giác bồng bềnh, hỗ trợ xử lý các tình huống đánh lái khẩn cấp và gia tăng trải nghiệm lái an toàn, êm ái.

Cả hai mẫu SUV đều được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến ADAS thế hệ mới, cùng hệ thống pin Hybrid Lithium-ion Polymer công nghệ cao, bảo hành đến 7 năm, mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và an toàn.

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Kia New Sportage Hybrid nổi bật với phong cách trẻ trung, công nghệ hiện đại, phù hợp với phong cách sống năng động.

Về thiết kế, Kia New Sportage Hybrid nổi bật với phong cách trẻ trung, công nghệ hiện đại, phù hợp với phong cách sống năng động. Trong khi đó, Kia New Sorento Hybrid là SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế cao cấp hơn, nội thất rộng rãi, trang bị công nghệ tiên tiến, hướng tới khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa thành công, trách nhiệm và trải nghiệm sống.

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Kia New Sportage và New Sorento mới nhận đặt hàng tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026 và thời gian bàn giao xe dự kiến từ tháng 7-8/2026.

Hiện mức giá bán của Kia New Sportage và New Sorento mới tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Xe đã nhận đặt hàng tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2026 và thời gian bàn giao xe dự kiến từ tháng 7-8/2026 với chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) ho xe và 7 năm hoặc 150.000 km cho pin.

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