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Số hóa - Xe

Android Pulse: Ứng dụng bí ẩn Google âm thầm cài trên máy?

Android Pulse đã vượt 10 triệu lượt tải và có thể xuất hiện trên nhiều điện thoại Android mà người dùng không hề chủ động cài đặt, khiến không ít người tò mò.

Thiên Trang (th)

Một ứng dụng mang tên Android Pulse đang âm thầm thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện trên Google Play Store với hơn 10 triệu lượt tải. Điều đáng nói là một số người dùng có thể đã sở hữu ứng dụng này trên điện thoại Android mà không nhớ từng cài đặt, bởi nó có khả năng được phân phối cùng các thành phần hệ thống và hoạt động chủ yếu ở chế độ nền.

Theo phát hiện được dẫn lại từ 9to5Google, Android Pulse có thể xuất hiện ngay trong danh sách ứng dụng cần cập nhật trên Google Play. Điều này cho thấy ứng dụng không nhất thiết phải được người dùng tải xuống theo cách thông thường. Các phiên bản của Android Pulse thực tế đã xuất hiện trên APKMirror từ tháng 3/2026, nhưng chỉ gần đây ứng dụng mới được Google Play liệt kê rộng rãi hơn. Với con số hơn 10 triệu lượt tải, phạm vi tiếp cận của công cụ này rõ ràng không hề nhỏ.

Android Pulse thực chất làm gì trên điện thoại?

Mô tả trên Google Play cho biết Android Pulse có nhiệm vụ hỗ trợ phân phối các quy tắc nhằm phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng các tài nguyên quan trọng của hệ điều hành Android và những ứng dụng được cài đặt. Cách diễn đạt khá kỹ thuật này khiến nhiều người khó hình dung ứng dụng thực sự đang làm gì.

Theo nội dung được cung cấp, Android Pulse dường như hoạt động như một lớp chẩn đoán phần mềm chạy nền. Công cụ có thể theo dõi các dấu hiệu bất thường trong hoạt động của hệ thống, chẳng hạn một ứng dụng tiêu thụ CPU, bộ nhớ hoặc pin cao hơn bình thường. Tuy nhiên, nguồn thông tin hiện có chưa làm rõ Android Pulse sẽ xử lý những bất thường này như thế nào hoặc dữ liệu phát hiện được có được gửi về Google hay không.

Điểm đáng chú ý là Android Pulse không giống những ứng dụng tiện ích thông thường. Người dùng không mở ứng dụng để thực hiện một lần quét hoặc xem báo cáo chi tiết. Thay vào đó, nó hoạt động phía sau hệ thống, khiến nhiều người chỉ nhận ra sự tồn tại của Android Pulse khi nhìn thấy ứng dụng trong danh sách cập nhật trên Google Play.

Có đáng lo nếu Android Pulse chạy ngầm?

Sự xuất hiện âm thầm của Android Pulse dễ khiến người dùng đặt câu hỏi về quyền riêng tư và mức tiêu thụ tài nguyên. Một ứng dụng liên tục thực hiện các tác vụ chẩn đoán về lý thuyết cũng có thể sử dụng một phần CPU, bộ nhớ hoặc pin của thiết bị. Tuy nhiên, nội dung được cung cấp hiện chưa ghi nhận trường hợp Android Pulse gây ra mối đe dọa cụ thể đối với người dùng.

Ngược lại, mục tiêu được mô tả của công cụ này dường như thiên về việc phát hiện các vấn đề để giúp hệ điều hành Android hoạt động ổn định hơn. Việc xác định sớm một ứng dụng ngốn tài nguyên bất thường có thể giúp Google và các nhà phát triển phát hiện lỗi, hạn chế những tình trạng như hao pin nhanh, máy nóng hoặc hiệu năng suy giảm.

Android Pulse xuất hiện trên Google Play với hơn 10 triệu lượt tải, dù nhiều người dùng có thể không nhớ đã cài ứng dụng này.

Google đang thay đổi cách cập nhật Android

Android Pulse cũng phản ánh một xu hướng ngày càng rõ trong cách Google phát triển hệ điều hành. Thay vì chờ các bản cập nhật Android lớn, hãng đang tách nhiều thành phần thành các mô-đun riêng để có thể cập nhật độc lập thông qua Google Play.

Cách tiếp cận này giúp Google triển khai những thay đổi về bảo mật, hiệu năng và khả năng chẩn đoán hệ thống nhanh hơn mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào lịch cập nhật Android của từng nhà sản xuất. Đổi lại, người dùng có thể bắt gặp những thành phần mới trên thiết bị mà không thực sự biết chúng xuất hiện từ thời điểm nào.

Với Android Pulse, ít nhất theo những thông tin hiện có, chưa có cơ sở để xem đây là phần mềm độc hại hay ứng dụng nguy hiểm. Công cụ này nhiều khả năng được thiết kế để phục vụ việc giám sát và chẩn đoán hoạt động của Android. Dù vậy, việc Google cung cấp thêm thông tin rõ ràng về dữ liệu được thu thập, cách xử lý và mức độ sử dụng tài nguyên sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi một ứng dụng như vậy âm thầm chạy trên điện thoại.

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