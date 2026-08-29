Google trang bị tính năng rung độc quyền cho dòng Pixel 11

Pixel 11 mới của Google cho phép người dùng tùy biến kiểu rung cho cuộc gọi và thông báo, nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa trên smartphone.

Google đã âm thầm trang bị cho dòng Pixel 11 một tính năng nhỏ nhưng vô cùng hữu ích mà không hề đề cập trong các tài liệu ra mắt.

Người dùng dòng máy này hiện có thể tùy chọn kiểu rung cho cuộc gọi, thông báo, đồng thời cài đặt các dạng rung riêng biệt cho từng người trong danh bạ với các lựa chọn như Nhịp tim, Bánh răng, Rắn chuông hay Xung lực.

Dòng smartphone Pixel 11 mới nhất của Google.

Thực tế, tính năng này đã từng hé lộ trước đó. Vào đầu năm ngoái, trang Android Authority đã phát hiện ra các mã nguồn thử nghiệm trong ứng dụng Google Sounds, cho thấy hãng đang phát triển bộ điều khiển rung độc lập. Đến tháng 9, phiên bản cài đặt theo danh bạ tiếp tục xuất hiện trong mã nguồn của Google Contacts và hiện tại cả hai đã chính thức có mặt trên Pixel 11.

Để điều chỉnh kiểu rung cho cuộc gọi, người dùng truy cập vào Cài đặt, chọn Âm thanh và rung, vào mục Nhạc chuông rồi chọn Độ rung.

Google sẽ tự động gợi ý kiểu rung phù hợp với nhạc chuông đang chọn, tuy nhiên người dùng hoàn toàn có thể thay đổi sang các mẫu khác như Rung dài cổ điển, Nhịp tim hay Bánh răng. Người dùng cũng có thể điều chỉnh độ rung ngay trong khi duyệt nhạc chuông ở menu Bộ sưu tập âm thanh.

Các chế độ rung độc quyền dành cho dòng điện thoại của Google.

Đối với thông báo, cài đặt được tách biệt hoàn toàn tại mục Thông báo, sau đó chọn Độ rung. Các tùy chọn bao gồm Rung ngắn cổ điển, Rắn chuông và Xung lực.

Các kiểu rung này khác nhau về đặc tính chứ không chỉ riêng độ dài. Một số dạng là những nhịp chạm ngắn và sắc nét, trong khi số khác lại là chuỗi rung kéo dài phức tạp hơn, đi kèm tên gọi mô tả rất rõ cảm giác thực tế.

Khả năng tùy chỉnh theo từng danh bạ là điểm sáng nhất, rất đáng để đầu tư thời gian thiết lập. Bằng cách mở ứng dụng Danh bạ, chọn một người bất kỳ, nhấn vào Nhạc chuông danh bạ và chọn Độ rung, người dùng có thể gán các kiểu rung riêng cho người thân hoặc đồng nghiệp.

Điều này giúp nhận biết người gọi ngay khi điện thoại còn nằm trong túi áo. Đây là cải tiến mang lại giá trị sử dụng thực tế cao cho những ai thường để máy ở chế độ im lặng, làm việc trong môi trường ồn ào hoặc khó quan sát màn hình.

Dù vậy, Google vẫn là người đến sau trong cuộc đua này. Apple đã cung cấp khả năng tạo kiểu rung tùy chỉnh cho từng danh bạ từ thời iOS 5 và nhiều giao diện Android tùy biến cũng đã tích hợp tính năng tương tự từ lâu. Điểm vượt trội của Google nằm ở việc tối ưu phần mềm sạch sẽ, kết hợp hoàn hảo với phần cứng phản hồi lực vốn luôn nằm trong top đầu hệ sinh thái Android.

Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng duy nhất trên dòng Pixel 11. Google vẫn chưa xác nhận liệu có đưa nó lên các mẫu Pixel đời cũ hơn trong các bản cập nhật Pixel Drop tiếp theo hay không.

Về mặt kỹ thuật, không có rào cản phần cứng nào ngăn cản việc này vì các dòng máy cũ đều sở hữu động cơ rung tương tự. Tuy nhiên, cho đến khi có thông báo mới, đây vẫn sẽ là điểm cộng riêng biệt dành cho dòng Pixel 11.