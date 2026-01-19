Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Từ tối 20/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm; vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Diễn biến không khí lạnh trong 24–48 giờ tới

Khoảng tối và đêm 20/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ tối và đêm 20/1, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần, ven biển đạt cấp 3-4. Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Trên biển, gió đông bắc mạnh, sóng cao từ 2-5m, biển động mạnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.