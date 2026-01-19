Hà Nội

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Từ tối 20/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Thanh Hà

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời tiết duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm; vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

image.jpg
Ngày 19/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Diễn biến không khí lạnh trong 24–48 giờ tới

Khoảng tối và đêm 20/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ tối và đêm 20/1, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần, ven biển đạt cấp 3-4. Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Trên biển, gió đông bắc mạnh, sóng cao từ 2-5m, biển động mạnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết 17/1/2026: Miền Bắc vẫn rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết 17/1/2026, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, trời vẫn rét về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17/1, duy trì nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 18-20 độ, cao nhất 23-25 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 15/1/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt

Dự báo thời tiết 15/1/2026, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến miền Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất 24 độ; sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/1, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với hôm qua, còn 24 độ.

ret-16-do-hminh9-2019.jpg
Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh khiến mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Ảnh minh họa: Hoàng Minh
Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết hôm nay 13/1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 14/1, Bắc Bộ rét đậm, rét hại trong khi Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh duy trì nắng ráo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, từ đêm 12 đến ngày 14/1, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, song nhiều khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của rét, sương mù và mưa rào cục bộ.

Cụ thể, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đáng chú ý, các khu vực núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Xem chi tiết

