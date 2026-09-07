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Xã hội

Khống chế thành công khỉ tấn công trẻ em ở xã Đăk Mar

Lực lượng chức năng xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vây bắt khỉ hoang tấn công trẻ nhỏ trong khu dân cư.

Tuệ Minh

Sáng 7/9, UBND xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương khống chế thành công một cá thể khỉ hoang xuất hiện trong khu dân cư và tấn công trẻ em tại thôn Tân Lập A.

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Khỉ hoang bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư tại xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Ban thôn Tân Lập A, vào khoảng 7h ngày 6/9, một cá thể khỉ hoang bất ngờ xuất hiện tại khu vực gần Trường Tiểu học và THCS Hùng Vương, sau đó tấn công khiến một cháu nhỏ bị thương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý thôn đã báo cáo UBND xã Đăk Mar, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp vây bắt.

Sau thời gian tổ chức truy tìm, cá thể khỉ hoang đã được khống chế an toàn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân trong khu vực.

Khỉ hoang được lực lượng chức năng địa phương vây bắt, đảm bảo an toàn cho người dân.
Khỉ hoang được lực lượng chức năng địa phương vây bắt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước tình trạng động vật hoang dã xuất hiện gần khu dân cư, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, cho ăn, vây bắt hoặc có hành vi kích động các loài động vật hoang dã.

Khi phát hiện khỉ hoặc các động vật hoang dã khác xuất hiện tại nơi sinh sống, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng thông báo cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được xử lý bằng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Điều tra làm rõ vụ nam sinh dùng hung khí tấn công bạn cùng trường.
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