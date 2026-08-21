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Xã hội

Khởi tố, tạm giam chủ xưởng gỗ vụ cháy làm 3 người tử vong tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Hữu Hào (SN 1985) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bảo Ngân

Ngày 21/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ; đồng thời khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Hữu Hào (SN 1985) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

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Chủ xưởng gỗ Bùi Hữu Hào. (Ảnh: CA Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, kho xưởng của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia do Hào làm chủ chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/8/2026, vụ cháy xảy ra tại khu vực kho xưởng của công ty. Mặc dù lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, song vụ việc đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

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Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy khiến 03 người tử vong, 02 người bị thương, đồng thời thiêu rụi khu vực kho xưởng rộng khoảng 700m² và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp liền kề. Thiệt hại về tài sản hiện đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Kết quả xác minh cũng cho thấy khu vực nhà xưởng cho thuê từng bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa khắc phục đầy đủ các tồn tại theo quy định của pháp luật.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý đốc giả xem thêm video: Cháy cơ sở sản xuất mút xốp. Nguồn: VTV.

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