Dự báo thời tiết 12/9/2026: Miền Bắc nắng 33 độ, Trung Bộ mưa lớn xối xả

Dự báo thời tiết ngày 12/9/2026, miền Bắc chủ yếu ít mưa, ngày trời tạnh ráo và có nắng với nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần. Ngày 12/9, khu vực này cơ bản tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức cao nhất 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/9, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-33 độ và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 22-25 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn. Cụ thể, từ sáng sớm đến đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Trung hứng đợt mưa lớn. Ảnh: T.L

Ngày và đêm 13/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển lên nối với vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão, ngày và đêm 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 12/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.