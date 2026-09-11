Đề nghị kỷ luật PCT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc suy thoái về đạo đức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ngày 11/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - ông Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Huy Ngọc, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, hai người bị cáo buộc "nhận hối lộ với số tiền lớn". C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước.

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