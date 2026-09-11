Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề nghị kỷ luật PCT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc suy thoái về đạo đức

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bảo Ngân

Ngày 11/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - ông Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

cats-5310.jpg
Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Huy Ngọc, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, hai người bị cáo buộc "nhận hối lộ với số tiền lớn". C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nô nức trẩy hội đền Hùng. Nguồn: VTV.

#PCT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc #Ủy ban Kiểm tra Trung ương #nhận hối lộ #Kỷ luật Đảng #Phú Thọ #Vi phạm đạo đức

Bài liên quan

Xã hội

Bắt Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 10/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

cats.jpg
Bị can Lê Đình Thanh Sơn (trái) và Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Bộ Công an).
Xem chi tiết

3 cựu Bí thư Tỉnh ủy bị đề nghị kỷ luật

Trong các ngày 1 và 2/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 48. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.
Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tuyên Quang, UBKT Trung ương nhận thấy:
Xem chi tiết

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc với ông Lê Duy Thành

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Duy Thành.

Ngày 29/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 459 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Duy Thành. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 29/5.
Trước đó, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới