Chính phủ chỉ đạo rà soát quy định khoảng cách xe trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024.

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về việc rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: Chính phủ.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát quy định hiện hành về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết qua rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện đã có cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn giao thông trong nước, thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Việc duy trì khoảng cách phù hợp là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu cách quy định khoảng cách theo hướng dễ nhận biết, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện giao thông, thời tiết và các tình huống thực tế khác nhau.

Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan, trong đó nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung của Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về khoảng cách an toàn, biển báo, vạch sơn và tổ chức giao thông trên cao tốc. Trong đó, cần nghiên cứu, làm rõ các tình huống như phương tiện nhập làn, chuyển làn, ùn tắc hoặc phải giảm tốc độ, tránh việc áp dụng quy định máy móc, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần giảm chi phí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giảm chi phí logistics.

Ông yêu cầu rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan, trong đó có các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của Việt Nam.

Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024, bảo đảm các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn phù hợp với thực tế tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, đề xuất lộ trình xử lý những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Cùng với rà soát quy định, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiểm tra, đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc. Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, camera giám sát và các điều kiện kỹ thuật phải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ, khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh mọi biện pháp tổ chức giao thông phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Mục tiêu không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp hay thu được bao nhiêu tiền phạt, mà là bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông.