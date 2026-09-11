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Xã hội

Đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN xác định danh tính

Lực lượng vũ trang vận chuyển hơn 13.500 mẫu hài cốt từ các tỉnh về Hà Nội để giám định ADN, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Trang trọng buổi lễ vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ diễn ra tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Tiến.
Trang trọng buổi lễ vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ diễn ra tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Tiến.

Trong đợt này, Quân khu 7 phối hợp vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính, gồm thành phố Đồng Nai 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, tổ chức bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, trang nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đến sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tại Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh để tiến hành giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Trung tướng Trần Vinh Ngọc cùng đại biểu thành kính đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ đi ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN. Ảnh: Lê Tiến.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Trung tướng Trần Vinh Ngọc cùng đại biểu thành kính đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ đi ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN. Ảnh: Lê Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí sắt đá, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất mẹ. Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thành hồn thiêng sông núi để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.

Đất nước đã hòa bình hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Vẫn còn những khoảng lặng đau đáu khôn nguôi - những ngôi mộ liệt sĩ chưa rõ tên. Những mái đầu đã bạc trắng của người cha, người mẹ, người vợ khắc khoải, mỏi mòn ngóng trông thông tin của các Anh hùng liệt sĩ.

“Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định.

Đợt này, các đơn vị tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện giám định ADN. Ảnh: Lê Tiến.
Đợt này, các đơn vị tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện giám định ADN. Ảnh: Lê Tiến.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương; các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và cơ quan thông tấn, báo chí triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Những mẫu hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa lên máy bay không chỉ mang theo những mẫu phẩm phục vụ giám định ADN, mà còn chuyên chở trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng các cấp, các ngành, địa phương trong hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.

Máy bay quân sự đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ đi sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Lê Tiến.
Máy bay quân sự đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ đi sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Lê Tiến.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định hành trình vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ là chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên.

Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là thêm một hy vọng được thắp lên, để bằng thành tựu của khoa học gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu.

Theo Ngô Tùng/ Tiền Phong
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#Quân khu 7 #vận chuyển #bàn giao #mẫu sinh phẩm #hài cốt liệt sĩ #Trung tướng Trần Vinh Ngọc

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