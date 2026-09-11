Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng có bước tiến rõ nét so với quý I/2026

Chậm nhất trong tháng 10/2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ kiên quyết xem xét thay thế cán bộ đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt mức bình quân chung. Đây là chỉ đạo mang tính nguyên tắc được Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đưa ra tại Hội nghị làm việc với các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) sáng 8/9 nhằm thúc đẩy tiến độ nguồn vốn năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và hệ thống các ban quản lý dự án khu vực.

Báo cáo tài chính từ Giám đốc Sở Tài chính chỉ ra áp lực giải ngân rất lớn trong những tháng cuối năm. Toàn tỉnh được giao kế hoạch vốn năm 2026 hơn 20.613 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân hơn 8.500 tỷ đồng, đạt 41,3%. Trong cơ cấu này, nguồn vốn năm 2025 chuyển tiếp sang là hơn 4.268 tỷ đồng, khoản kinh phí bắt buộc phải hoàn tất trong năm nay hiện mới giải ngân được hơn 2.138 tỷ đồng (50,09%). Với kế hoạch vốn năm 2026 hơn 16.345 tỷ đồng, khối lượng thanh toán đạt 6.375 tỷ đồng, tương đương 39% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Đáng chú ý, khối các Ban QLDA ĐTXD đang nắm giữ hơn 10.585 tỷ đồng (chiếm 51,35% tổng vốn của tỉnh) nhưng tỷ lệ giải ngân mới dừng ở 37,68%, với hơn 3.988 tỷ đồng được đưa vào thực tế. Hiện có 15/31 ban ghi nhận tiến độ thấp hơn mức bình quân chung của địa phương. Phân định theo từng khối, Ban QLDA ĐTXD số 2 và các ban khu vực đạt 47,14% (hơn 1.331 tỷ/2.824 tỷ đồng); Ban QLDA ĐTXD số 3 đạt 35,69% (hơn 1.430 tỷ/hơn 4.000 tỷ đồng); còn Ban QLDA ĐTXD số 1 cùng các ban khu vực mới đạt 32,67% (hơn 1.225 tỷ/3.749 tỷ đồng).

Tính đến sáng 8/9, tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân được hơn 8.500 tỷ đồng trong tổng số 20.613 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, áp lực những tháng cuối năm còn rất lớn.

Lý giải về nguyên nhân chậm trễ, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD số 1 Nguyễn Quang Tứ nhìn nhận bên cạnh yếu tố khách quan về thời tiết, biến động giá cả và lịch sử đất đai, rào cản chính nằm ở năng lực điều hành nội bộ. Việc chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và phối hợp giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ đã kìm hãm tiến độ các dự án. Để khắc phục, đơn vị đang đàm phán điều chỉnh điều khoản hợp đồng các dự án cao tốc và siết chặt giám sát thi công. Ở góc độ cam kết tiến độ, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD số 3 Hà Sỹ Sơn khẳng định đơn vị đã phân công cụ thể từng phần việc, quyết tâm cán mốc giải ngân 60% vào ngày 30/9/2026.

Về phía mặt bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chính quyền cơ sở cần quyết liệt hơn trong công tác bàn giao đất sạch. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng bảng giá đền bù phải linh động, sát thực tế nhằm tạo sự đồng thuận của người dân; đồng thời yêu cầu các đơn vị cương quyết chế tài những nhà thầu thi công trì trệ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương những điểm sáng giải ngân nhưng lưu ý toàn hệ thống không được chủ quan. Ngay trong tuần này, các ban quản lý phải rà soát, báo cáo trung thực tình trạng từng dự án; kiên quyết đề xuất điều chuyển vốn từ công trình đình trệ sang các dự án có khả năng hấp thụ tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc làm việc: người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, không khoán trắng cho cấp dưới; nghiệm thu khối lượng đến đâu phải hoàn tất thủ tục thanh toán ngay đến đó. Kết quả giải ngân thực tế sẽ là thước đo cơ bản để đánh giá thi đua và tiến hành kiểm điểm, sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các đơn vị trong tháng 10 tới.