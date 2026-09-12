Nhiều điểm mới Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc – mùa Thu năm 2026

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc – mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, với nhiều điểm mới trong tổ chức, tăng trải nghiệm cho du khách.

Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 vừa tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về chương trình Lễ hội.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu là một trong những lễ hội thường niên do UBND thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức và được tổ chức với quy mô cấp thành phố.

Tại cuộc họp báo chiều 11/9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 tiếp tục đặt các nghi lễ truyền thống ở vị trí trung tâm, đồng thời mở rộng không gian phần hội. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành nghi lễ và phong tục truyền thống mà còn hướng tới đưa giá trị Di sản Văn hóa Thế giới đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thành Trung phát biểu tại cuộc họp báo.

Năm nay, Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 (tức ngày 16 – 24/8 Âm lịch), với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức. Nổi bật là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; tổ chức lễ hội theo hướng mở, lấy người dân và du khách làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Lễ hội diễn ra trong dấu mốc đặc biệt khi trên địa bàn Hải Phòng có 5 di tích thành phần thuộc Di sản thế giới, gồm: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố Hải Phòng phát huy giá trị di sản, kết nối các điểm đến, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Lễ hội năm nay gắn với các hoạt động tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Các nghi lễ truyền thống được duy trì như Lễ Cáo yết, Lễ rước văn, Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc, Lễ Cầu an và Hội hoa đăng, Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Trọng tâm của lễ hội là ngày 26/9 (16 tháng 8 âm lịch), với các hoạt động tưởng niệm Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới.

Ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, điểm nhấn quan trọng của lễ hội là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trong chương trình khai hội tối 26/9.

Bộ nhận diện được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Hòa hợp - Lan tỏa”, với biểu tượng hoa cúc đặt trong hình lá bồ đề, kết hợp các dải lá cúc cách điệu. Hình tượng hoa cúc gợi dấu ấn mỹ thuật thời Trần và tinh thần nhập thế; lá bồ đề biểu trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ; các dải lá nối tiếp thể hiện sự kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa qua không gian và thời gian.

Việc công bố Bộ nhận diện đánh dấu bước chuyển trong công tác quảng bá, phát huy giá trị Di sản sau khi được UNESCO ghi danh, hướng tới xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất cho Quần thể Di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Theo ông Lê Duy Mạnh, một điểm mới nữa của lễ hội là tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội bố trí khoảng 5.000 chỗ, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự. Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện; đồng thời bố trí các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách.

Công nghệ số được ứng dụng trực tiếp phục vụ người tham dự thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi.

Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản, làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng.

Cùng với đó là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm nghề truyền thống, làm gốm, thư pháp, pha trà sen, trà cúc; thưởng thức nghệ thuật dân gian, múa rối nước và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ban Tổ chức cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn với 5 di tích thành phần của Di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, kết nối tour, tuyến với Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Chuỗi hoạt động bắt đầu bằng lễ cáo yết tại đền Kiếp Bạc vào ngày 20/9, tức ngày 10/8 âm lịch. Lễ khai hội diễn ra ngày 26/9, gắn với lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới. Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc được tổ chức vào tối cùng ngày.

Tại Khu di tích Kiếp Bạc, chương trình trình diễn hầu Thánh diễn ra từ ngày 27 đến 29/9. Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu được tổ chức ngày 28/9; lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần diễn ra ngày 30/9, tức ngày 20/8 âm lịch.

Tại Khu di tích Côn Sơn, lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi được tổ chức ngày 26/9. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, múa rối nước phục vụ công chúng diễn ra liên tục từ ngày 26/9 đến ngày 3/10.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và lịch sử vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc. Việc tổ chức lễ hội năm nay không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị nghi lễ truyền thống mà còn góp phần quảng bá di sản, tạo sức hút cho du lịch văn hóa của Hải Phòng.

Trước đó, ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Trong đó, Côn Sơn, Kiếp Bạc là không gian hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, quân sự, khảo cổ và cảnh quan.

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