Dùng súng đột nhập nhà dân cướp tài sản, bị bắt sau hơn 3 giờ truy xét

Sau khi dùng súng đột nhập nhà dân ở phường An Khánh để cướp tài sản, Nguyễn Tuấn Anh bị lực lượng Công an TP HCM bắt giữ chỉ hơn 3 giờ gây án.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, hiện ở phường Thủ Đức). Tuấn Anh là nghi phạm dùng súng đột nhập nhà dân ở phường An Khánh, khống chế các nạn nhân để cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng nam đột nhập nhà dân ở phường An Khánh dùng súng khống chế các nạn nhân, mục đích để cướp tài sản. Ban Giám đốc Công an TP HCM lập tức chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 9h cùng ngày, sau hơn 3 giờ truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Tuấn Anh.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn Anh từng đầu tư tiền ảo nhưng thất bại, dẫn đến nợ người thân và bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng. Không có khả năng trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong quá trình tìm mục tiêu, Tuấn Anh phát hiện trên mạng xã hội nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân. Cho rằng gia đình này có điều kiện kinh tế, đối tượng lên kế hoạch đột nhập để cướp tài sản.

Tuấn Anh sau đó chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Tối 7/9, đối tượng đến khu vực nhà nạn nhân, đậu ô tô tại vị trí không có camera rồi tìm cách tiếp cận theo đường sông. Tuy nhiên, nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi nên Tuấn Anh rời đi.

Đến tối 8/9, đối tượng tiếp tục quay lại, ẩn nấp gần nhà nạn nhân chờ thời cơ. Khoảng 0h30 ngày 9/9, Tuấn Anh leo tường đột nhập vào bên trong, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng để tìm tài sản. Khi bị các thành viên trong gia đình phát hiện, Tuấn Anh dùng súng khống chế, uy hiếp và yêu cầu mở két sắt. Gia đình nạn nhân tìm cách nói chuyện, thuyết phục đối tượng. Lợi dụng lúc Tuấn Anh sơ hở, các thành viên trong gia đình tìm cách thoát ra ngoài và trình báo cơ quan chức năng. Bị phát hiện, đối tượng nổ súng nhằm tìm đường tẩu thoát. Vụ việc khiến một người trong gia đình bị thương nhẹ. Tuấn Anh chưa kịp chiếm đoạt được tài sản.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng rulo cùng 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi của Tuấn Anh, đồng thời điều tra nguồn gốc số súng, đạn thu giữ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ công khai trên mạng xã hội những hình ảnh, thông tin liên quan đến tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và các thành viên trong gia đình. Những thông tin này có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phân tích để lựa chọn mục tiêu, theo dõi quy luật sinh hoạt và lên kế hoạch phạm tội.