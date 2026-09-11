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Xã hội

Hà Nội làm rõ thông tin trường mầm non vừa sửa đã đổ sập

Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin Trường mầm non Sơn Ca B (xã Đa Phúc, Hà Nội) bị đổ sập sau trận mưa lớn chiều 10/9, lãnh đạo xã đã có câu trả lời.

Ngày 11/9, mạng xã hội lan truyền thông tin Trường mầm non Sơn Ca B (xã Đa Phúc, Hà Nội) bị đổ sập sau trận mưa lớn chiều 10/9.

Theo các video chia sẻ trên mạng xã hội, khung sắt lớn cùng hệ thống bạt che bị đổ trong khuôn viên trường. Một số phụ huynh và trẻ nhỏ có mặt tại sân trường trong video được ghi lại. Các tiêu đề liên tục đăng nội dung: “Trường mới sửa đi vào hoạt động một tuần đã sập thế này...” khiến người dân bức xúc.

Khung bạt đổ tại trường mầm non Sơn Ca B. Ảnh: MXH
Khung bạt đổ tại trường mầm non Sơn Ca B. Ảnh: MXH

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Đa Phúc khẳng định không có việc trường mầm non bị đổ sập. Vị này cho biết trên địa bàn xã khoảng 14h30 chiều 10/9 xuất hiện cơn dông lốc và mưa lớn gây ảnh hưởng tới một số công trình xây dựng, cây xanh trên địa bàn trong đó có mái bạt che lắp dựng ngoài sân trường Mầm non Sơn Ca B.

Sự cố khiến khung mái bạt bị hư hỏng, tốc, rách mái bạt, không gây ảnh hưởng gì và đã được khắc phục xong. UBND xã đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn thường xuyên kiểm tra an toàn công trình, cây xanh trong mùa mưa bão và truyền thông về kỹ năng phòng tránh giông lốc sét.

“Đến sáng 11/9, nhà trường đón trẻ bình thường, khung mái bạt đã được dọn dẹp ngay trong tối 10/9”, đại diện xã thông tin.

Theo Trần Hoàng/ Tiền Phong
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#Trường mầm non #Hà Nội #đổ sập #Mưa lớn #an toàn trường học #Sơn Ca B

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