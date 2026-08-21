Vụ sét đánh làm 2 người tử vong ở Ninh Bình: Cần cảnh giác trong mùa mưa bão

Trên đường đi làm về trong cơn giông dữ, 2 phụ nữ đã bị sét đánh tử vong, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thời tiết và tìm nơi trú an toàn.

Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa mưa bão, nhưng thời gian gần đây tại một số địa phương đã xảy ra trường hợp người bị sét đánh dẫn đến tử vong, trong đó có trường hợp sét đánh chết nhiều người.

Mới đây nhất, khoảng 18h ngày 20/8, tại xã Rạng Đông xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, sấm sét. Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Nh. (sinh năm 1981) và chị Vũ Thị Th. (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Hải Hưng, đang trên đường đi làm về qua khu vực đường đê bao biển thì bị sét đánh.

Hiện trường xảy ra vụ sét đánh. Ảnh: Quê tôi Nghĩa Hưng/Nguồn congluan.vn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Rạng Đông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Sét thường xảy ra trong mưa dông, đặc biệt là những trận mưa dông nhiệt, xuất hiện vào các buổi chiều sau một ngày nắng nóng gay gắt, hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra.

Theo các chuyên gia, sét là hiện tượng thời tiết ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên, khi gặp giông, sấm sét, việc xử lý kịp thời và đúng cách có thể tránh được rủi ro không đáng có, giảm thiểu mất mát về người cũng như thiệt hại về vật chất

Tại Việt Nam, mùa dông sét thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 4, và kết thúc vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, trước khi xảy ra sét, thường xuất hiện những dấu hiệu như mây đen dày đặc, trời tối nhanh kèm gió mạnh và mưa rào.

Không khí oi bức, đôi khi tóc hoặc lông tay dựng đứng do tác động của điện trường tầng cao cũng là dấu hiệu cảnh báo. Khi chớp lóe liên tục, tiếng sấm xuất hiện sau vài giây hoặc nghe tiếng lách tách ở các vật bằng kim loại, cảm nhận đồ vật rung nhẹ, có thể sét đang ở rất gần.

Theo quy tắc 30-30, nếu thấy chớp và nghe tiếng sấm trong vòng 30 giây, nghĩa là sét đã ở khoảng cách nguy hiểm, cần lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn. Chỉ nên ra ngoài sau ít nhất 30 phút kể từ khi nghe tiếng sấm cuối cùng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa bão, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn khi xuất hiện giông lốc, sấm sét. Người dân tuyệt đối không đứng dưới cây to, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc những nơi tiềm ẩn nguy hiểm khi có giông sét, nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn đáng tiếc.