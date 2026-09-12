Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hiện tượng thiên nhiên thảm khốc biến hồ nước thành 'nghĩa địa cá' khổng lồ

Dưới lớp băng tưởng như yên tĩnh, một cuộc khủng hoảng oxy âm thầm có thể khiến cả quần thể cá biến mất chỉ sau vài tuần.

Thanh Bình (tổng hợp)

Mùa đông ở phương Bắc thường gợi lên hình ảnh mặt hồ đóng băng, tuyết phủ trắng và thiên nhiên chìm vào trạng thái ngủ yên. Nhưng bên dưới lớp băng ấy, một quá trình sinh thái nguy hiểm đôi khi đang diễn ra: winterkill, hiện tượng cá chết hàng loạt do thiếu oxy hòa tan trong nước.

Ảnh: wxpr

Điều đáng ngạc nhiên là thủ phạm không trực tiếp phải là cái lạnh. Cá vẫn có thể sống trong nước rất lạnh nếu lượng oxy đủ. Vấn đề bắt đầu khi một hồ hoặc ao bị băng phủ trong thời gian dài, đặc biệt khi bên trên lớp băng còn có một lớp tuyết dày.

Bình thường, oxy trong nước đến từ không khí và từ quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh, tảo và các sinh vật phù du. Nhưng khi băng phủ mặt nước, sự trao đổi oxy với khí quyển bị hạn chế. Nếu tuyết tiếp tục phủ trên băng, ánh sáng mặt trời khó xuyên xuống nước, khiến quá trình quang hợp suy giảm mạnh.

Ảnh: mass

Trong khi đó, cá vẫn phải hô hấp. Vi khuẩn cũng tiếp tục phân hủy lá cây, thực vật chết và các chất hữu cơ dưới đáy hồ. Quá trình phân hủy này tiêu thụ thêm oxy. Cứ như vậy, nguồn cung giảm xuống trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục, cho đến khi lượng oxy hòa tan trở nên quá thấp để cá có thể tồn tại.

Winterkill thường xảy ra mạnh ở các hồ và ao nông, đặc biệt những nơi có nhiều thực vật thủy sinh hoặc vật chất hữu cơ phân hủy. Những loài cá ít chịu được môi trường thiếu oxy sẽ chết trước; nếu tình trạng kéo dài, số lượng cá chết có thể tăng lên rất nhanh. Ở một số trường hợp, người ta chỉ phát hiện thảm họa khi băng tan vào mùa xuân và hàng loạt xác cá nổi lên mặt nước.

Ảnh: cleanwaterpro

Điều thú vị là winterkill không nhất thiết chỉ mang ý nghĩa tiêu cực. Trong một số hệ sinh thái, những đợt chết cá tự nhiên có thể làm giảm mật độ quá cao của một số loài, sau đó quần thể cá có thể phục hồi khi điều kiện môi trường trở lại bình thường.

Con người thậm chí có thể hạn chế nguy cơ này ở các ao nuôi hoặc hồ nhỏ bằng cách duy trì một phần mặt nước không bị tuyết phủ hoặc sử dụng hệ thống sục khí phù hợp. Tuy nhiên, với những hồ tự nhiên lớn, winterkill vẫn là một phần của động lực sinh thái.

Vì thế, một mặt hồ đóng băng không hẳn là một thế giới đang “ngủ”. Đôi khi, dưới lớp băng trắng lạnh giá ấy là một cuộc chiến vô hình giữa ánh sáng, oxy, sự sống và quá trình phân hủy. Và khi mùa xuân đến, những gì xuất hiện trên mặt nước có thể là dấu vết cuối cùng của cuộc chiến đó.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Winterkill #Hồ nước #Sinh thái mùa đông #Cá chết hàng loạt #Quá trình phân hủy

Bài liên quan

Kho tri thức

'Rạn san hô' đầu tiên trên Trái Đất không hề có san hô. Thứ gì đã xây chúng?

Trước khi những rạn san hô nhiệt đới xuất hiện, Trái Đất đã có những “thành phố” dưới biển do vi sinh vật xây dựng.

Nếu hình dung một rạn san hô, chúng ta thường nghĩ đến những vùng biển xanh trong với san hô đủ màu, cá nhiệt đới và vô số sinh vật. Nhưng lịch sử của các rạn đá dưới biển cổ xưa hơn san hô rất nhiều. Những “rạn” đầu tiên trên Trái Đất được tạo nên bởi những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy: vi khuẩn và các cộng đồng vi sinh vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài nấm khổng lồ cao 8 mét từng thống trị Trái Đất

Hơn 400 triệu năm trước, khi cây cối còn thấp bé, những cột sinh vật khổng lồ đã vươn lên thống trị những vùng đất sơ khai.

Nếu ngày nay một cây nấm cao tới 8 mét xuất hiện giữa rừng, đó sẽ là một cảnh tượng khó tin. Nhưng khoảng 420–370 triệu năm trước, trong kỷ Silur và Devon, những cấu trúc hình thân cây mang tên Prototaxites có thể đã vươn cao tới hơn 8 mét và rộng khoảng 1 mét. Chúng được xem là một trong những sinh vật trên cạn lớn nhất thời bấy giờ, vượt xa phần lớn thực vật đang tồn tại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đoạn ADN 190 năm tuổi hé lộ một loài tê tê bí ẩn

ADN từ một mẫu vật bảo tàng gần 190 năm tuổi đã giúp các nhà nghiên cứu xác nhận một loài tê tê châu Á chưa từng được biết đến trước đây, Manis aurita, đang sinh sống ở Nepal và Bắc Ấn Độ.

Narayan Koju, nhà nghiên cứu tại Đại học Pokhara (Nepal), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Việc xác nhận Manis aurita là một loài hợp lệ cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc lập kế hoạch bảo tồn, pháp y động vật hoang dã và các nỗ lực bảo vệ một trong những loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới khỏi nguy cơ tuyệt chủng.”

pangolin-16911222538091177725819.jpg
Tê tê và vảy của chúng là mục tiêu của các đối tượng săn bắt, buôn lậu hàng đầu trong các loài động vật hoang dã.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới