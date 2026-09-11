Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch dại trong năm 2026, cảnh báo người dân

Hà Nội phát hiện 8 ổ dịch dại từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo xử lý vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời để tránh lây lan.

Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch tại Hạ Bằng (2 ổ), Đoài Phương (2 ổ), Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú và Yên Xuân, mỗi địa phương một ổ.

Ngay khi phát hiện động vật mắc bệnh dại tấn công người hoặc vật nuôi, CDC Hà Nội phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, UBND xã và trạm y tế triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ dịch.

8 ổ dịch dại trên chó được ghi nhận tại Hà Nội trong năm 2026. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào. Ảnh: CDC Hà Nội.

Các đơn vị đồng thời rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm để hướng dẫn xử trí vết thương, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Tại những khu vực xuất hiện ổ dịch, ngành y tế yêu cầu tăng cường giám sát sức khỏe người bị chó dại hoặc chó nghi dại cắn, đồng thời theo dõi việc tuân thủ phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, bảo đảm người dân được tiêm đầy đủ, đúng lịch.

CDC Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục giám sát bệnh dại tại cộng đồng, đặc biệt ở các thôn đang có ổ dịch, nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị chó nghi dại cắn và hướng dẫn điều trị dự phòng.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thu thập đầy đủ thông tin về con vật cắn người như loại động vật, chủ nuôi, địa chỉ cụ thể... và chuyển cho cán bộ thú y xã để phối hợp theo dõi đàn vật nuôi. Trạm y tế cũng được yêu cầu phối hợp với lực lượng thú y và người dân giám sát đàn chó, mèo, phát hiện sớm động vật nghi mắc bệnh để kịp thời xử lý, tránh dịch lan rộng.

Tại các khu vực có ổ dịch, ngành y tế tổ chức truyền thông trực tiếp, hướng dẫn người dân xử trí vết thương và đi tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của bệnh dại

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau, tê bì hoặc ngứa ran tại vị trí vết cắn dù vết thương đã lành, kèm theo sốt nhẹ, mệt mỏi, lo âu. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện điển hình như sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co thắt họng, kích động hoặc liệt dần.

ThS.BS Lê Thị Hồng Linh, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, bệnh dại là một trong số ít bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi virus dại đã tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, đừng bao giờ đợi đến khi có triệu chứng mới đi tiêm phòng, bởi lúc đó mọi nỗ lực cứu chữa gần như đã quá muộn.

Để phòng chống bệnh dại trên người, bác sĩ Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khuyến cáo người dân không nên thả rông chó, mèo; tránh tiếp xúc với động vật lạ, động vật có biểu hiện bất thường như thay đổi hành vi, tấn công người hoặc mất kiểm soát. Động vật hoang dã cũng cần được tránh tiếp xúc.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần xử trí vết thương ngay lập tức và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Vết thương cần được rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút. Nếu có điều kiện, có thể tiếp tục sát khuẩn bằng cồn 70%. Người dân không nên làm dập vết thương hoặc băng kín. Sau sơ cứu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ và chỉ định vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.

Bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự đắp lá thuốc, chữa mẹo hoặc “lấy nọc” vì có thể làm chậm thời gian điều trị.\