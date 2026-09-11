Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch dại trong năm 2026, cảnh báo người dân

Hà Nội phát hiện 8 ổ dịch dại từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo xử lý vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời để tránh lây lan.

Bình Nguyên

Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch tại Hạ Bằng (2 ổ), Đoài Phương (2 ổ), Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú và Yên Xuân, mỗi địa phương một ổ.

Ngay khi phát hiện động vật mắc bệnh dại tấn công người hoặc vật nuôi, CDC Hà Nội phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, UBND xã và trạm y tế triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ dịch.

8 ổ dịch dại trên chó được ghi nhận tại Hà Nội trong năm 2026. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào. Ảnh: CDC Hà Nội.

8 ổ dịch dại trên chó được ghi nhận tại Hà Nội trong năm 2026. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào. Ảnh: CDC Hà Nội.

Các đơn vị đồng thời rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm để hướng dẫn xử trí vết thương, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Tại những khu vực xuất hiện ổ dịch, ngành y tế yêu cầu tăng cường giám sát sức khỏe người bị chó dại hoặc chó nghi dại cắn, đồng thời theo dõi việc tuân thủ phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, bảo đảm người dân được tiêm đầy đủ, đúng lịch.

CDC Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục giám sát bệnh dại tại cộng đồng, đặc biệt ở các thôn đang có ổ dịch, nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị chó nghi dại cắn và hướng dẫn điều trị dự phòng.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thu thập đầy đủ thông tin về con vật cắn người như loại động vật, chủ nuôi, địa chỉ cụ thể... và chuyển cho cán bộ thú y xã để phối hợp theo dõi đàn vật nuôi. Trạm y tế cũng được yêu cầu phối hợp với lực lượng thú y và người dân giám sát đàn chó, mèo, phát hiện sớm động vật nghi mắc bệnh để kịp thời xử lý, tránh dịch lan rộng.

Tại các khu vực có ổ dịch, ngành y tế tổ chức truyền thông trực tiếp, hướng dẫn người dân xử trí vết thương và đi tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của bệnh dại

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau, tê bì hoặc ngứa ran tại vị trí vết cắn dù vết thương đã lành, kèm theo sốt nhẹ, mệt mỏi, lo âu. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện điển hình như sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co thắt họng, kích động hoặc liệt dần.

ThS.BS Lê Thị Hồng Linh, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, bệnh dại là một trong số ít bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi virus dại đã tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, đừng bao giờ đợi đến khi có triệu chứng mới đi tiêm phòng, bởi lúc đó mọi nỗ lực cứu chữa gần như đã quá muộn.

Để phòng chống bệnh dại trên người, bác sĩ Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khuyến cáo người dân không nên thả rông chó, mèo; tránh tiếp xúc với động vật lạ, động vật có biểu hiện bất thường như thay đổi hành vi, tấn công người hoặc mất kiểm soát. Động vật hoang dã cũng cần được tránh tiếp xúc.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần xử trí vết thương ngay lập tức và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Vết thương cần được rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút. Nếu có điều kiện, có thể tiếp tục sát khuẩn bằng cồn 70%. Người dân không nên làm dập vết thương hoặc băng kín. Sau sơ cứu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ và chỉ định vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.

Bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự đắp lá thuốc, chữa mẹo hoặc “lấy nọc” vì có thể làm chậm thời gian điều trị.\

Mời độc giả xem video TPHCM: Lao động trung niên ồ ạt tìm việc...
#dịch dại #Hà Nội #dịch tễ #phòng bệnh #tiêm phòng #chó mèo

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin và quản lý vật nuôi để phòng bệnh dại

Hà Nội tăng cường quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng và truyền thông để ngăn chặn bệnh dại, hướng tới mục tiêu không có người tử vong vào năm 2030.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại (Rabies virus) gây ra, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của người và các động vật có vú. Khi bệnh dại đã khởi phát triệu chứng, hiện nay gần như chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu và tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Nguồn lây bệnh dại phổ biến nhất là chó và mèo mắc bệnh...

Theo CDC Hà Nội, tại Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2025, trung bình mỗi năm ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại, tương đương giai đoạn 2017 - 2021. Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận người tử vong do bệnh dại, nhưng đã ghi nhận các ổ dịch bệnh dại trên động vật, chủ yếu là chó. Trong 3 năm, từ 2023 đến 2025, Thành phố ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 phường, xã. Năm 2026, xuất hiện 8 ổ dịch tại Hạ Bằng (2 ổ dịch), Đoài Phương (2 ổ dịch), Hòa Lạc (1 ổ dịch), Thạch Thất (1 ổ dịch), Kiều Phú (1 ổ dịch) và Yên Xuân (1 ổ dịch). Thực tế này cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu, đòi hỏi công tác phòng bệnh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Xem chi tiết

Xã hội

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/8 đến ngày 28/8), toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã; trong đó có Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai..., giảm 41 trường hợp so với tuần trước (309 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 2.175 trường hợp tại 117 phường, xã, số mắc giảm 533 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (2.708 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 mắc).

Xem chi tiết

Xã hội

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng, nhiều ổ dịch mới xuất hiện

Hà Nội ghi nhận hơn 870 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm, ngành y tế cảnh báo nguy cơ tăng cao do thời tiết mưa kéo dài và đô thị hóa nhanh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước.

Các ca bệnh được ghi nhận tại nhiều địa bàn như Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Thanh Oai... Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới