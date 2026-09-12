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Xã hội

Sóng lớn đánh chìm một tàu cá đang neo đậu ở Huế

Tàu cá của ngư dân TP Huế khi đang neo đậu tại cảng cá bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Hoàng Lý

Chiều 12/9, UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, tàu cá số hiệu TTH-30115-TS bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An. Sự việc được báo cho chính quyền địa phương vào khoảng 13h20 cùng ngày.

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Hiện trường chiếc tàu gặp nạn

Theo đó tàu cá của ông Hà Ngoảnh (SN 1985, trú tại Tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An) làm chủ có chiều dài 9m. Sau khi nhận tin, phường Thuận An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An huy động lực lượng cùng gia đình chủ tàu tiến hành trục vớt tài sản và ngư lưới cụ.

Do thời tiết xấu, chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, việc trục vớt tàu chưa thể thực hiện. Phương tiện hiện được neo buộc cố định nhằm tránh bị trôi dạt, chờ thời tiết thuận lợi để triển khai trục vớt.

Theo lãnh đạo phường Thuận An, thiệt hại do vụ việc ước tính khoảng 250 triệu đồng.

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