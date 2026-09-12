Triển lãm ‘Lưu Trăng’ gợi nhớ ký ức Trung thu xưa tại Hà Nội

Chiều ngày 11/9, bước qua cánh cổng Hội quán Quảng Đông cũ (nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) , không khí náo nhiệt của phố xá lập tức nhường chỗ cho một khoảng trời hoài niệm rực rỡ sắc màu . Không gian triển lãm “Lưu Trăng” đón khách bằng mùi thơm dịu của giấy dó, nan tre quyện trong sắc đỏ, vàng ấm áp của những chiếc đèn lồng thủ công treo lơ lửng giữa vòm kiến trúc cổ kính .

Triển lãm chính thức mở cửa đón khách từ tối 10/9, nằm trong chuỗi hoạt động “Lưu Trăng Phố Cổ 2026” do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình làng Việt tổ chức .

Chạm vào "mùa trăng xưa" giữa lòng phố thị

Không gian số 22 Hàng Buồm ngập tràn sắc màu rực rỡ cùng tiếng vót tre, bồi giấy, pha màu rộn rã trong những giờ hoàn thiện tác phẩm . Tại đây, các nhóm sáng tạo do người trẻ khởi xướng như Thong Dong, Của Nả, The Annam cùng sự đồng hành của nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu đã đem đến cho công chúng Thủ đô một thế giới đồ chơi Trung thu xưa vô cùng phong phú .

Từ những chất liệu tự nhiên thân thuộc như tre, nứa, giấy dó, hồ dán, vải lụa, các tác giả trẻ đã cẩn trọng nghiên cứu tư liệu và kỹ thuật chế tác cổ truyền để vừa phục dựng nguyên bản, vừa phát triển các sản phẩm mới phù hợp với đời sống hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần và giá trị thẩm mỹ dân gian .

Ghi nhận thực tế tại sảnh chính và các gian phòng trưng bày, hàng loạt món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội đã được tái hiện sinh động : mô hình đèn con cua khổng lồ, đèn cá chép hóa rồng, đèn bướm, đèn tôm, đèn cuốn thư “Thiên hạ thái bình”, đèn kéo quân, đèn nhật nguyệt, đầu sư tử truyền thống cho đến mâm ngũ quả bồi giấy, mặt nạ, dàn tượng voi, ngựa giấy... Đặc biệt, hình ảnh nghệ nhân trẻ miệt mài ngồi vẽ, hoàn thiện từng chi tiết thủ công ngay trước mắt khách tham quan đã mang lại cảm giác chân thực về một làng nghề thu nhỏ giữa lòng phố cổ .

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Người trẻ làm chủ thể gìn giữ di sản

Điểm nhấn làm nên chiều sâu của triển lãm lần này là thế hệ sáng tạo đều thuộc lứa tuổi 9x và Gen Z : Nam Chi (sinh năm 1996, thương hiệu Thong Dong) chắt lọc mỹ thuật cổ vào các mẫu Bạch Mã, Hắc Tượng đương đại ; Trịnh Văn Khuê và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, đại diện Của Nả) tỉ mỉ giữ gìn cấu trúc lồng đèn cổ truyền ; và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2008, The Annam) - tác giả nhỏ tuổi nhất, người khởi xướng ý tưởng với các tác phẩm mâm ngũ quả, lọng tán cung đình và tiến sĩ giấy .

Họa sĩ Nam Chi với thương hiệu Thong Dong mang đến bộ sưu tập linh vật Bạch Mã, Hồng Mã, Thiết Mã, Bạch Tượng lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ, gợi nhớ hình ảnh đoàn rước Trung thu thời xưa.

Chia sẻ về định hướng của triển lãm, ông Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt cho biết: “Dịp Trung Thu này thực chất là một 'cái cớ' để chúng tôi lựa chọn những người trẻ làm chủ thể của triển lãm, khích lệ các bạn mạnh dạn bước ra thị trường để phát huy năng lực và tự tạo dựng thương hiệu cho chính mình . Nếu một người trẻ yêu văn hóa truyền thống nhưng không thể sống được bằng công việc ấy, thì câu chuyện bảo tồn sẽ rất khó đi xa . Việc của chúng ta không phải là làm thay, mà là trao truyền, mở đường và trao cơ hội . Những người trẻ ở đây chính là những mắt xích chúng ta rất cần để nối lại những đoạn đang bị đứt trong mạch truyền thống .”

Triển lãm “Lưu Trăng” sẽ mở cửa xuyên suốt đến hết ngày 30/9/2026 với các hoạt động tương tác, workshop làm đồ chơi dân gian (ngày 13/9) , tọa đàm “Chuyện Trăng - Chuyện Nghề” (ngày 18/9) và đặc biệt là Lễ rước "Đêm Trăng Phố Cổ" quy mô quanh Hồ Gươm vào đúng tối Rằm tháng Tám (25/9) .

Video: Triển lãm "Lưu Trăng" tại số 22 Hàng Buồm đưa công chúng về với ký ức Trung thu xưa qua các đồ chơi dân gian do chính người trẻ phục dựng, sáng tạo.