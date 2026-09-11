Cướp tài sản ở tiệm cầm đồ, người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Sau khi dùng hung khí đuổi đánh chủ tiệm cầm đồ, đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 01 chiếc xe máy, rồi đưa về nhà mình cất giữ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ xét xử đối với vụ án Huỳnh Ngọc Hải (SN: 1975, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, vào lúc 11h19 ngày 28/11/2025, tại tiệm cầm đồ Duy Đạt (địa chỉ số 389, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Huỳnh Ngọc Hải đã dùng hung khí đuổi đánh anh Nguyễn Duy Đạt, rồi chiếm đoạt 01 chiếc xe máy mang BKS: 38AP-045.68, có giá trị 14 triệu đồng đưa về nhà mình cất giữ.

Quá trình thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Huỳnh Ngọc Hải có dùng vũ lực đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Duy Đạt, với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 3%.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Hải tại phiên toà. Ảnh: VKSHT

Tại Bản án hình sự sơ thẩm ngày 23/6/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hải mức án 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Sau đó, bị cáo Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Ngọc Hải không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng Tòa án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Cướp tài sản là oan sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đã phân tích rõ căn cứ pháp lý về tội danh, tình tiết định khung, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đối đáp, tranh luận đầy đủ, chặt chẽ các ý kiến của bị cáo.

Từ đó có căn cứ khẳng định, Bản án sơ thẩm đã xác định đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo; việc áp dụng pháp luật về hình phạt là có căn cứ, đúng quy định và đã thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Ngọc Hải, đề nghị giữ nguyên toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.