Xã hội

Khởi tố tài xế ép người phụ nữ nghèo trả 2,5 triệu tiền taxi

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang- tài xế taxi ép người phụ nữ nghèo trả 2,5 triệu đồng.

Khánh Hoài

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

cats-998.jpg
Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ).

cats.jpg
Bà Ly khóc lóc khi kể lại sự việc tố bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng. (Ảnh cắt từ video).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ và xác định tài xế nói trên là Nguyễn Trường Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem video: Người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu tiền taxi

